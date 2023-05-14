Обзор отраслевых нормативно-правовых актов
Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.
Минздрав
– Приказ № 777н от 05.12.2022 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений (разрешительных документов) на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации биологических материалов, полученных при проведении клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения».
Ведомство утвердило новый регламент выдачи разрешений на ввоз и вывоз биоматериалов для клинических исследований. Так, срок их выдачи сократили до пяти дней, также расширили список подаваемых документов.
Минпромторг
– Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Документ предлагает ограничить закупку иностранных электрических кресел-колясок для государственных нужд по правилам «второй лишний» и «третий лишний». Также такие медизделия намерены включить в минимальные квоты по закупке российской продукции.
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