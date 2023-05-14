Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

– Приказ № 777н от 05.12.2022 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений (разрешительных документов) на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации биологических материалов, полученных при проведении клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения».

Ведомство утвердило новый регламент выдачи разрешений на ввоз и вывоз биоматериалов для клинических исследований. Так, срок их выдачи сократили до пяти дней, также расширили список подаваемых документов.

Минпромторг

– Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Документ предлагает ограничить закупку иностранных электрических кресел-колясок для государственных нужд по правилам «второй лишний» и «третий лишний». Также такие медизделия намерены включить в минимальные квоты по закупке российской продукции.