Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление № 715 от 06.05.2023 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Документ снял запрет на вывоз из России тонометров и стоматологических боров, а также ряда другой медтехники. Изменения внесены в постановления № 311 и № 312.

– Постановление № 766 от 16.05.2023 «О внесении изменений в Положение о лицензировании производства лекарственных средств».

Документ внес технические правки в Постановление Правительства № 686 от 06.07.2012. В частности, второй абзац пункта 14 после слов «и принятии решения о предоставлении лицензии» дополнен словами «или внесении изменений в реестр лицензий».

– Постановление № 771 от 18.05.2023 «О внесении изменения в подпункт 5.2.170 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации».

Документ исключил в подпункте 5.2.170 Постановления Правительства № 608 от 19.06.2012 слова «индивидуальными предпринимателями». Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Минздрав

– Приказ № 148н от 07.04.2023 «О внесении изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 декабря 2021 года № 1130н «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения».

Документ изменил индикатор риска при контроле обращения лекарственных средств. Оценивать риски работы аптек и дистрибьюторов теперь будут по объемам оборота лекарств из списка предметно-количественного учета.

Минпромторг

– Проект постановления «Об утверждении Правил маркировки кресел-колясок средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении кресел-колясок».

Ведомство опубликовало регламент перехода к обязательной маркировке инвалидных колясок. Система заработает с 1 октября 2023 года. До конца августа 2024 года предлагается ввести переходный период, во время которого будет допускаться оборот немаркированных товаров.