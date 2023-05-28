Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление № 753 от 16.05.2023 «Об утверждении перечня критериев, предъявляемых к единственным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, и перечня критериев отбора лекарственных препаратов для медицинского применения при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».

Согласно документу единственный поставщик должен быть юридическим лицом, не находиться под контролем иностранного инвестора, иметь опыт исполнения контрактов на поставку препаратов по ФЗ-44 или ФЗ-223 в течение последних трех лет и обладать исключительным правом на изобретение. Также все стадии производства препарата должны находиться на территории стран — членов ЕАЭС.

– Постановление № 787 от 19.05.2023 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий российским организациям на финансовое обеспечение затрат на разработку, испытание и внедрение инновационной продукции реабилитационной направленности с участием инвалидов».

Правительство ужесточило правила отбора для получения субсидий на разработку, испытание и внедрение средств реабилитации. Минимальная доля иностранного капитала в российских организациях снизилась с 50 до 25%.

– Постановление № 780 от 18.05.2023 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № 687».

Правительство опубликовало документ, изменивший требования к компаниям для получения ими субсидий на сертификацию продукции на внешних рынках. Минимальная доля иностранного капитала в них снизилась с 50 до 25%. Также субсидии теперь можно получить на компенсацию всех расходов организаций на сертификацию продукции за рубежом.

– Распоряжение № 1315-р от 20.05.2023 «О концепции технологического развития на период до 2030 года».

Правительство утвердило концепцию технологического развития до 2030 года. В документе зафиксированы вызовы, с которыми столкнется Россия в ближайшие годы, а также разработаны цели самой концепции и индикаторы их достижения.

Минздрав

– Проект постановления «О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений».

Ведомство предложило уточнить требования к образованию. Так, лицензию на оборот наркотических средств компании смогут получать, если в составе их руководства есть специалист с соответствующим дополнительным образованием. Новые правила могут заработать с марта 2024 года.

Госдума

– Законопроект № 337373-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части уточнения административной ответственности за неисполнение отдельных требований по распространению рекламы в сети «Интернет»).

Законопроект о введении штрафов за нарушение требований к маркировке рекламы в интернете одобрен в первом чтении. После вступления в силу поправок в КоАП РФ штрафы для граждан составят до 100 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб., а для операторов рекламных данных — до 700 тыс. руб.