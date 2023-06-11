Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Распоряжение № 1471-р от 06.06.2023 «О внесении изменений в состав экспертного совета и правления фонда «Круг добра».

В состав экспертного совета «Круга добра» вошли восемь человек, исключены семь. Также поменялся состав правления фонда.

Минпромторг

– Проект приказа «Об утверждении типовой формы договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота кресел-колясок, отдельных видов медицинских изделий».

Ведомство предложило проект типового договора на получение кодов маркировки медицинских изделий и инвалидных кресел-колясок.

– Проект приказа «Об утверждении типовой формы договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской упаковки антимикробным действием, а также кожных антисептиков – дезинфицирующих средств».

Ведомство предложило проект типового договора на получение кодов маркировки антисептиков.

– Проект приказа «Об утверждении типовой формы договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота биологически активных добавок к пище».

Ведомство предложило проект типового договора на получение кодов маркировки БАД.

Росздравнадзор

– Приказ № 2983 от 16.05.2023 «Об утверждении перечня представляемых документов и требований к их содержанию, формы заключения о возможности (невозможности) использования комплектующих или принадлежностей медицинского изделия, не предусмотренных в их технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя), перечня сведений о комплектующих или принадлежностях медицинского изделия, не предусмотренных в их технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя), публикуемых на официальном сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети интернет».

Надзорный орган утвердил список документов, необходимых для проведения исследований на безопасность совместного использования отсутствующих в документации комплектующих для техобслуживания медизделий.

Минсельхоз

– Приказ № 353 от 10.04.2023 «Об утверждении Правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарными аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность».

Теперь лекарственные средства могут изготавливать не только по рецепту или требованию ветеринарной организации, но и по требованию организации, которая разводит, выращивает и содержит животных. Ряд положений вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Минцифры

– Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Ведомство предложило внедрить проверку маркировки лекарств, а также другой продукции через портал госуслуг.