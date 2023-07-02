Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

– Законопроект № 379248-8 «О налоге на сверхприбыль».

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021—2022 годы над аналогичным показателем за 2018—2019 годы. Сумму можно будет снизить в два раза, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

– Законопроект № 390953-8 «О внесении изменений в статьи 105 и 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Документом предлагается разрешить иностранным участникам госзакупок, которые не имеют российской усиленной квалифицированной электронной подписи, использовать бумажный документооборот. Эти правила будут действовать до того момента, как Россия признает электронные подписи других государств.

Минпромторг

– Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Ведомство планирует ограничить закупки иностранных аппаратов ИВЛ для нужд государственных клиник. Их призвана заменить отечественная продукция.

– Проект постановления «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов технических средств реабилитации».

Ведомство предложило провести эксперимент по маркировке средств реабилитации. В перечень включены функциональные узлы протезов, телевизоры с сурдопереводом и специальные средства ‎при нарушениях функций выделения. Планируется, что пилот будет идти с октября 2023 года по февраль 2025 года.

– Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 779».

Ведомство предложило обновить требования к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров. В частности, изменения позволят включать в их состав промышленные предприятия, специализирующиеся ‎на оказании производственных услуг, в том числе высокотехнологичных.

Минэкономразвития

– Проект постановления «Об утверждении Программы поддержки проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Ведомство разработало программу поддержки проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Она предусматривает предоставление ВЭБ.РФ поручительств для обеспечения обязательств заемщиков по кредитам, выдаваемым кредитными организациями для финансирования таких проектов.

Правительство

– Распоряжение № 1610-р от 19.06.2023 «О распределении на 2023 год не распределенной между субъектами Российской Федерации субвенции, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов».

Правительство выделило на закупку препаратов, медизделий и лечебного питания для льготников дополнительно 1,5 млрд руб. Всего в 2023 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 48,2 млрд руб.

Президент

– Федеральный закон № 262-ФЗ от 24.06.2023 «О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Президент Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДС передачу фондом «Круг добра» незарегистрированных лекарств.

Россельхознадзор

– Проект приказа «Об утверждении порядка выдачи и формы документа, который подтверждает, что лекарственный препарат для ветеринарного применения допущен к обращению в Российской Федерации, и подлежит представлению по требованию уполномоченного органа страны, в которую ввозится лекарственный препарат».

Надзорный орган намерен внести изменения в порядок выдачи и форму документа, который подтверждает, что ветпрепарат допущен к обращению в России, и предоставляется регуляторам других стран при экспорте лекарств для животных. В частности, заявление для получения такого документа можно будет подать через портал госуслуг.