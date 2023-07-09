Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

– Проект постановления «Об утверждении Порядка формирования перечня медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале врачебной комиссии, при закупках которых допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак».

Ведомство разработало порядок формирования перечня медизделий и продуктов лечебного питания, при закупке которых допускается использование ‎в закупочной документации товарных знаков. Перечень будет формировать межведомственная комиссия при Минздраве.

Минпромторг

– Проект постановления «О технопарках в сфере высоких технологий и управляющих компаниях технопарков в сфере высоких технологий».

Министерство предложило утвердить требования ‎к технопаркам высоких технологий. Также документ утверждает правила подтверждения соответствия технопарка в сфере высоких технологий и его управляющей компании требованиям, в том числе перечня документов, необходимых ‎для подтверждения соответствия требованиям.

Правительство

– Распоряжение № 1619-р от 20.06.2023 «О направлении в 2023 году бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим предприятиям промышленности и торговли».

Правительство в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» выделило субсидии по кредитам для системообразующих предприятий. В 2023 году на эти цели направят 3,24 млрд руб.

Росздравнадзор

– Приказ № 2744 от 02.05.2023 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз за пределы территории Российской Федерации отдельных видов товаров медицинского назначения по перечню согласно приложению № 6 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 года № 312 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации».

Надзорный орган обновил порядок выдачи разрешений на вывоз медицинских изделий. Так, для его получения необходимо направить регулятору заявление через личный кабинет АИС Росздравнадзора или в бумажном виде. Разрешение на вывоз выдается отдельно на каждую партию в рамках одного контракта (договора) поставки.

Минтруд

– Проект постановления «Об установлении на 2024 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности».

Ведомство продлит на 2024 год запрет для иностранцев работать в аптеках. Такой запрет впервые был принят в конце 2013 года и с тех пор неоднократно продлевался.

Госдума

– Законопроект № 396469-8 «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года».

Правительство внесло в Госдуму проект о ратификации протокола, продлевающего национальную регистрацию медизделий. Документ будет действовать до 2026 года.