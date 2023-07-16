Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Распоряжение № 1787-р от 04.07.2023 «Об утверждении прилагаемых изменений, которые вносятся в подраздел «Для промышленного производства» раздела I перечня продукции критического импорта, при осуществлении страховой поддержки импорта которой в Российскую Федерацию оказывается государственная гарантийная поддержка».

Правительство утвердило новый перечень критического импорта с поддержкой государства. Были добавлены еще несколько кодов наименований лекарств, медизделий и продукции, использующейся на фармпроизводстве.

Минфин

– Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Минфин предложил продлить мораторий на штрафы за нарушения валютного законодательства до конца 2025 года. Сейчас он действует до 31 декабря 2023 года.

Россельхознадзор

– Проект приказа «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 3 февраля 2022 г. № 164 «Об утверждении форм проверочных листов (список контрольных вопросов), применяемых Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения».

Надзорный орган разработал формы проверочных листов, которые используются при контроле в сфере обращения ветпрепаратов. Так, в список контрольных вопросов вошли те, что связаны с изготовлением и отпуском лекарственных средств ветаптеками. В случае принятия документа, он вступит в силу с 1 сентября 2023 года.