Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.

Правительство

Расширен перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России. В списке появилась 21 новая позиция.

Минобрнауки

– Проект приказа «Об утверждении Перечня специальностей в области ветеринарии, по которым разрабатываются и реализуются экспериментальные образовательные программы интернатуры».

Ведомство предложило перечень специальностей в области ветеринарии, по которым разрабатываются и реализуются экспериментальные образовательные программы интернатуры. В него включена образовательная программа «Ветеринарная фармация» в рамках специальности «Общеклиническая ветеринария».

Госдума

– Законопроект № 119762-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».

Принят закон, который дает субъектам России право закупать лекарственные препараты и медоборудование у единственного поставщика. Схема позволяет экономить средства региональных бюджетов и обеспечивать больницы.

– Законопроект № 289043-8 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О биомедицинских клеточных продуктах».

Принят закон о ввозе биомедицинских клеточных продуктов без регистрации. Документ также расширяет понятие БМКП.

– Законопроект № 406658-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации».

Правительство внесло в Госдуму проект о создании реестра национальной промышленной продукции. Это позволит улучшить механизмы ее производства.

Росздравнадзор

– Приказ № 3798 от 20.06.2023 «О внесении изменения в пункт 9 Порядка предоставления сведений о лекарственных средствах для медицинского применения, поступающих в гражданский оборот, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 28 сентября 2022 года № 9193».

Служба дополнила список сведений о лекарственных препаратах, которые должны предоставлять производители и импортеры перед их вводом в гражданский оборот. Так, теперь в реестре будут публиковаться сведения о форме выпуска лекарственного препарата с указанием лекарственной формы, дозировки и упаковки.