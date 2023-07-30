Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

– Законопроект № 343127-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Документ ограничивает доступ к данным системы мониторинга движения лекарственных средств. Также Роспотребнадзор наделили полномочиями по контролю за маркировкой товаров аптечного ассортимента.

– Законопроект № 284099-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ужесточении контроля за оборотом этилового спирта. Производителей лекарственных препаратов с МНН этанол обяжут наносить маркировку на первичную упаковку даже при наличии на групповой. В случае, когда флаконы будут расфасованы в индивидуальные коробочки, их маркировка будет не нужна.

– Законопроект № 406658-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации».

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании реестра национальной промышленной продукции.

– Законопроект № 407923-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Законодательное собрание Санкт-Петербурга предложило включить спинальную мышечную атрофию (СМА) в программу высокозатратных нозологий (ВЗН).

Минздрав

– Проект постановления «О внесении изменения в пункт 2 постановления № 440».

Ведомство намерено еще на год продлить упрощенный порядок внесения изменений в регдосье при дефиците. Он будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Минпромторг

– Приказ № 2335 от 27.06.2023 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22 октября 2020 г. № 3640».

В состав межведомственной комиссии по современным технологиям войдут два представителя Минздрава. Комиссия также сможет рассматривать предложения по технологиям, поступившие от председателя правительства или его заместителей, а не только организаций.

– Приказ № 2333 от 27.06.2023 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 21 октября 2020 г. № 3628 «О межведомственной комиссии по предоставлению субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов».

Согласно документу, изменился интерфейс подачи заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидии. Также были уточнены форматы документов и регламентирован срок заключения соглашения с победителями — не более 30 дней.

– Приказ № 2334 от 27.06.2023 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 21 октября 2020 г. № 3626».

Согласно документу, изменилась методика определения перечня современных технологий. Обновились также и сведения о технологиях в перечне. Максимальные суммы субсидий будут также учитываться при расчете бюджетных лимитов на субсидирование инвестпроектов по замещающим лекарствам.