Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Обзор отраслевых нормативно-правовых...

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

30.07.2023
13:25
Артем Косенок
Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.

Госдума

– Законопроект № 343127-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Документ ограничивает доступ к данным системы мониторинга движения лекарственных средств. Также Роспотребнадзор наделили полномочиями по контролю за маркировкой товаров аптечного ассортимента.

– Законопроект № 284099-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ужесточении контроля за оборотом этилового спирта. Производителей лекарственных препаратов с МНН этанол обяжут наносить маркировку на первичную упаковку даже при наличии на групповой. В случае, когда флаконы будут расфасованы в индивидуальные коробочки, их маркировка будет не нужна. 

– Законопроект № 406658-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации».

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании реестра национальной промышленной продукции.

– Законопроект № 407923-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Законодательное собрание Санкт-Петербурга предложило включить спинальную мышечную атрофию (СМА) в программу высокозатратных нозологий (ВЗН).

Минздрав

– Проект постановления «О внесении изменения в пункт 2 постановления № 440».

Ведомство намерено еще на год продлить упрощенный порядок внесения изменений в регдосье при дефиците. Он будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Минпромторг

– Приказ № 2335 от 27.06.2023 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22 октября 2020 г. № 3640».

В состав межведомственной комиссии по современным технологиям войдут два представителя Минздрава. Комиссия также сможет рассматривать предложения по технологиям, поступившие от председателя правительства или его заместителей, а не только организаций.

– Приказ № 2333 от 27.06.2023 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 21 октября 2020 г. № 3628 «О межведомственной комиссии по предоставлению субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов».

Согласно документу, изменился интерфейс подачи заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидии. Также были уточнены форматы документов и регламентирован срок заключения соглашения с победителями — не более 30 дней.  

– Приказ № 2334 от 27.06.2023 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 21 октября 2020 г. № 3626».

Согласно документу, изменилась методика определения перечня современных технологий. Обновились также и сведения о технологиях в перечне. Максимальные суммы субсидий будут также учитываться при расчете бюджетных лимитов на субсидирование инвестпроектов по замещающим лекарствам.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.