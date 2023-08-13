Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление № 1295 от 08.08.2023 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции».

Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции расширена. Средства льготных кредитов импортеры смогут направлять на оплату лизинга оборудования, необходимого для производства продукции. Теперь у них появилась возможность рефинансировать кредитный договор, а также заключить договор уступки прав требования.

– Постановление № 1316 от 10.08.2023 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Фонду «Круг добра» упростили ввоз незарегистрированных лекарств и медизделий. Так, для этого достаточно будет предоставить копию выписки из решения экспертного совета.

– Постановление № 1293 от 08.08.2023 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719».

Для оценки локализации 18 видов медоборудования ввели балльную систему. В частности, в список попали компьютерные томографы, маммографы, аппаратно-программные комплексы для регистрации и обработки рентгеновских изображений, а также УЗИ-аппараты.

– Распоряжение № 2137-р от 08.08.2023 «Об утверждении прилагаемых изменений, которые вносятся в распоряжение правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023 г. № 345-р».

Обновлен перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы федеральных органов исполнительной власти по маркировке ряда продукции. Речь идет о биологически активных добавках, креслах-колясках, воде и минеральной воде.

Минздрав

– Проект постановления «О внесении изменений в государственные квоты на наркотические средства и психотропные вещества, в пределах которых осуществляются производство, хранение, ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ».

Ведомство предложило увеличить квоты на ввоз и производство ряда наркотических средств и психотропных веществ. Больше всего вырастет объем производства тебаина — в 23 раза. Также квоты увеличат на фентанил, клобазам и модафинил.

Госдума

– Федеральный закон № 478-ФЗ от 04.08.2023 «О развитии технологических компаний в Российской Федерации».

Утвержден закон об определении понятия «малая технологическая компания». Такие предприятия должны будут соответствовать сразу нескольким критериям, им будет оказываться господдержка и для них создадут специальный реестр.

– Федеральный закон № 425-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Для иностранных перевозчиков ввели штрафы за нарушение веса и габаритов транспортного средства. Так, если его габариты превышают допустимые до 10 сантиметров и у перевозчика нет специального разрешения, водителя оштрафуют на 100 тыс. руб.

– Федеральный закон № 411-ФЗ от 04.08.2023 «О северном завозе».

Лекарства и медизделия включили в первую категорию для северного завоза. Поставщикам этой продукции окажут государственную поддержку.

– Федеральный закон № 466-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О биомедицинских клеточных продуктах».

Утвержден закон о ввозе биомедицинских клеточных продуктов без регистрации. Также документ расширяет понятие БМКП.

– Федеральный закон № 444-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Утвержден закон, который дает субъектам России право закупать лекарственные препараты и медоборудование у единственного поставщика. Такая схема позволяет экономить средства региональных бюджетов и обеспечивать больницы.

– Федеральный закон № 428-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В России установили правила аннулирования дистрибьюторских лицензий в случае выявления нарушений.