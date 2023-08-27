Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление № 1368 от 22.08.2023 «Об утверждении Правил формирования перечня медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале врачебной комиссии, в описании которых при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд допускается указание на товарный знак».

Медизделия и продукты лечебного питания можно будет закупать по конкретным торговым наименованиям. Утвержденный правительством документ позволит упростить и ускорить госзакупки.

– Постановление № 1365 от 21.08.2023 «О внесении изменений в Правила предоставления грантов в области науки в форме субсидий из федерального бюджета на обеспечение проведения российскими научными организациями и (или) образовательными организациями высшего образования совместно с иностранными организациями научных исследований в рамках обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научно-технологического взаимодействия и признании утратившим силу подпункта «а» пункта 4 (в части, касающейся подпункта «з» пункта 34) изменений, которые вносятся в Правила предоставления грантов в области науки в форме субсидий из федерального бюджета на обеспечение проведения российскими научными организациями и (или) образовательными организациями высшего образования совместно с иностранными организациями научных исследований в рамках обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научно-технологического взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2021 г. № 699».

Обновлены правила предоставления грантов на международные научные разработки. Так, была сокращена доля иностранного участия в уставном капитале получателей поддержки от государства.

Минпромторг

– Приказ № 1981 от 31.05.2023 «Об утверждении Порядка проведения в отношении субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, осуществляющих деятельность в области оборонной, металлургической и химической промышленности, оценки актуальности и достоверности сведений, указанных в пункте 17 Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127, и установлении критериев определения организаций, привлекаемых к оценке актуальности и достоверности сведений, указанных в пункте 17 Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127».

Ведомство утвердило правила категорирования объектов химической промышленности на кибербезопасность. Ежегодно будет утверждаться график проведения оценки актуальности и достоверности в отношении сведений, указанных в пункте 17 правил, а по ее результатам сформируют экспертное заключение.

Минздрав

– Приказ № 368н от 17.07.2023 «Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обращением медицинских изделий».

Обновлены индикаторы риска для контроля за техобслуживанием медицинских изделий. Ведомство добавило три индикатора.

– Приказ № 429н от 15.08.2023 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 90н «Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа».

Ведомство продлило на год действие бумажных медкнижек. Переход на электронный формат этих документов отсрочен до 1 сентября 2024 года.

Минфин

– Проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

На ввоз и продажу принадлежностей к медизделиям не будут применять льготную ставку НДС.