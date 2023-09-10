Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление № 1434 от 01.09.2023 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Правительство внесло изменения в госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». В документе указано, что санкции против России сказались на развитии обрабатывающей промышленности. Объем ее производства в 2022 году составил 98,7% от объема 2021 года, упав на 1,3%.

– Распоряжение № 2360-р от 01.09.2023 «Об утверждении прилагаемых изменений, которые вносятся в распоряжение правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023 г. № 345-р».

Утвержден перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы федеральных органов исполнительной власти по маркировке ряда продукции. Речь идет об отдельных видах медизделий.

Минпромторг

– Проект постановления «О полномочиях Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по реализации промышленной политики в сфере индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий».

Для Минпромторга определят круг полномочий по реализации промышленной политики в сфере технопарков. Министерство будет разрабатывать проекты документов стратегического планирования, мониторить и оценивать эффективность деятельности парков, которым оказывается господдержка.

Минздрав

– Проект постановления «Об утверждении порядка и условий предоставления, подтверждения, отмены разрешения на производство и применение биомедицинских клеточных продуктов, предназначенных для исполнения индивидуального медицинского назначения биомедицинского клеточного продукта, специально произведенного для отдельного пациента непосредственно в медицинской организации, в которой применяется данный биомедицинский клеточный продукт, и внесения изменений в реестр разрешений».

Ведомство разместило для общественного обсуждения порядок выдачи разрешений на производство индивидуальных БМКП. Они будут действовать бессрочно при условии подтверждения разрешения каждые пять лет. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.