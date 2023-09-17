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Обзор отраслевых нормативно-правовых...

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

17.09.2023
13:30
Артем Косенок
Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.

Правительство

– Постановление № 1479 от 12.09.2023 «О внесении изменения в пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 620».

При госзакупках медицинских изделий в рамках офсетных контрактов смягчили требования. Так, теперь можно будет объединять в один лот изделия различных видов.

– Постановление № 1443 от 02.09.2023 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Закупка для государственных нужд иностранных электрических кресел-колясок была ограничена. Заявки с такими товарами будут отклоняться, если есть хотя бы одно предложение с аналогичными медизделиями российского производства или из стран ЕАЭС.

– Распоряжение № 2436-р от 09.09.2023 «Об изменениях, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 г. № 1512-р».

Правительство внесло изменения в Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности. Согласно документу была обновлена информация о кадровых ресурсах, финансовом положении, конкурентоспособности, а также раздел о приоритетных направлениях развития фармацевтической промышленности.

Минпромторг

– Проект постановления «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по прослеживаемости сырья, используемого для производства лекарственных средств для медицинского применения, лекарственных средств для медицинского применения».  

Ведомство опубликовало проект постановления о проведении эксперимента по прослеживаемости происхождения фармсбустанций. Документом предлагается утвердить положение о проведении пилота, а также соответствующий перечень фармсырья. Как ожидается, эксперимент начнет действовать с 15 октября и продлится до конца 2024 года. 

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