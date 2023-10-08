Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

– Приказ № 459н от 01.09.2023 «Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету».

Ведомство включило в перечень ПКУ препараты для медикаментозного аборта — мизопростол и мифепристон. Кроме того, в список подлежащих количественному учету препаратов добавили «Феназепам» и «Лирика».

– Приказ № 458н от 31.08.2023 «Об утверждении порядка и сроков прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории».

Минздрав уточнил правила аттестации фармацевтических и медицинских работников. Так, документы теперь нужно будет подавать только в электронном виде: почтой или через портал госуслуг.

– Проект постановления «О внесении изменений в особенности обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера».

Ведомство предложило перевести упрощенную государственную регистрацию медизделий в электронный формат. Это позволит упростить заверение документации иностранного производителя. Нововведение может заработать с апреля следующего года.

– Проект постановления «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по дооснащению (переоснащению) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Ведомство разработало правила выделения средств на оснащение медизделиями для выявления и контроля сахарного диабета центральных районных и участковых больниц.

– Проект постановления «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию (развитию) и оснащению (дооснащению) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Ведомство разработало правила выделения средств на оснащение медизделиями для выявления и контроля сахарного диабета региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом.

Правительство

– Постановление № 1632 от 03.10.2023 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов технических средств реабилитации».

С 15 октября в России начнется эксперимент по маркировке технических средств реабилитации. В перечень вошли такие виды продукции, как функциональные узлы протезов и специальные средства ‎при нарушениях функций выделения.