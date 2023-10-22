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Обзор отраслевых нормативно-правовых...

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

22.10.2023
13:15
Артем Косенок
Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.

Росздравнадзор

– Проект приказа «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 2 мая 2023 г. № 2744 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз за пределы территории Российской Федерации отдельных видов товаров медицинского назначения по перечню согласно приложению № 6 к постановлению Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 312 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации».  

Надзорный орган предложил продлить порядок выдачи разрешений на вывоз медизделий на два года — до 31 декабря 2025 года. Сейчас он действует до конца 2023 года. 

Минпромторг

– Проект постановления «О направлении на согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на приобретение, строительство, модернизацию, реконструкцию объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности в сфере промышленности».

В ведомстве предлагают расширить условия льготной промышленной ипотеки. Максимальный размер кредита может вырасти до 1,5 млрд руб., а срок предоставления может увеличиться до 10 лет.

Минздрав

– Проект постановления «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Ведомство предложило выделить регионам на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей 5 млрд руб. Часть суммы направят уже в 2023 году. 

Правительство

– Постановление № 1709 от 14.10.2023 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Правительство отменило правила аккредитации медорганизаций на право проведения клинических испытаний БМКП. Документ вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Минобрнауки

– Приказ № 914 от 22.09.2023 «Об утверждении требований к условиям реализации экспериментальных образовательных программ высшего образования — программ интернатуры».

Ведомство опубликовало требования программ для эксперимента по подготовке интернов в ветеринарии. Так, к их освоению будут допускать тех, у кого есть диплом по специальности «Ветеринария», а обучение будет идти в очном формате. Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Минэкономразвития

– Проект постановления «Об утверждении требований к инвестиционным проектам, реализуемым резидентами особых экономических зон».

Ведомство предложило установить требования для инвестпроектов резидентов особых экономических зон. Документ будет регулировать правила для ИП и коммерческих организаций, которые намерены получить статус резидента.

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