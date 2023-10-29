Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минпромторг

– Приказ № 3217 от 31.08.2023 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному лицензионному контролю деятельности по производству лекарственных средств для медицинского применения».

Ведомство опубликовало приказ, который обновил индикаторы риска по лицензионному контролю производства лекарств. В перечень внесены два индикатора.

– Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Министерство намерено объединить реестр российской радиоэлектронной продукции с аналогичным реестром промышленных товаров. Такая инициатива позволит участникам госзакупок упростить процедуру подтверждения происхождения электронных товаров.

– Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 540».

В ведомстве предложили исключить некоторые меры контроля в отношении стандартных образцов с малым содержанием наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. При этом сохранится запрет на пересылку таких препаратов по почте, в том числе международные отправления.

Минздрав

– Временные методические рекомендации № 18 от 26.10.2023 «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Ведомство обновило методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Для профилактики рекомендуется использовать «Гам-КОВИД-Вак-Д». В схемы лечения включены тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат и комбинации дииндолилметана и рыбьего жира из печени тресковых рыб.

– Приказ № 550н от 13.10.2023 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по формированию перечня медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале врачебной комиссии, в описании которых при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд допускается указание на товарный знак».

Для закупок медизделий и продуктов лечебного питания по конкретным торговым наименованиям для пациентов с серьезными заболеваниями создали специальную межведомственную комиссию. В ее состав войдут представители Минздрава, Минпромторга, ФАС, Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

Правительство

– Постановление № 1736 от 18.10.2023 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 года № 1007».

Правительство внесло изменения в правила получения лицензии на оборот наркотических средств. В новом документе сократились сроки принятия решения о ее предоставлении, а также изменены требования к образованию сотрудников соискателя лицензии.

Госдума

– Законопроект № 445633-8 «О внесении изменений в статьи 30 и 37 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».

В Госдуме предлагают обеспечить непрерывный антинаркотический контроль. Комитет по охране здоровья рекомендовал принять соответствующий законопроект в первом чтении.

– Законопроект № 468229-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Депутаты предлагают запретить вывески и надписи о проводимых акциях на иностранном языке. Таким образом они намерены ограничить использование «англицизмов» и иностранных слов в публичном пространстве. Изменения не коснутся фирменных наименований и товарных знаков.

Росздравнадзор

– Проект приказа «О признании утратившими силу приложений № 1—4, № 15 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 10 февраля 2022 года № 886 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в процессе лицензирования деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов».

Надзорный орган предложил внести изменения в приказ об утверждении форм документов, используемых в процессе лицензирования деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов. Росздравнадзор намерен исключить пять форм документов.