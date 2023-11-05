Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление № 1799 от 27.10.2023 «Об утверждении требований к зарегистрированному на территории Российской Федерации лекарственному препарату, применяемому в соответствии с показателями (характеристиками) лекарственного препарата, не указанными в инструкции по его применению, включение которого допускается в стандарты медицинской помощи детям и клинические рекомендации».

Правительство утвердило требования к препаратам офф-лейбл. Для этого лекарственные средства должны соответствовать двум условиям. Документ вступит в силу с 1 марта.

– Постановление № 1768 от 24.10.2023 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по дооснащению (переоснащению) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Правительство утвердило правила выделения средств на оснащение медизделиями для выявления и контроля сахарного диабета центральных районных и участковых больниц.

– Постановление № 1769 от 24.10.2023 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию (развитию) и оснащению (дооснащению) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Правительство утвердило правила выделения средств на оснащение медизделиями для выявления и контроля сахарного диабета региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом.

– Распоряжение № 3051-р от 31.10.2023 «Об утверждении перечня центров экспертизы малых технологических компаний».

Правительство опубликовало распоряжение, которое утверждает перечень центров экспертизы малых технологических компаний. В него вошли три организации.

Минздрав

– Проект постановления «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Ведомство разместило проект постановления о расширении программы льготной закупки препаратов. Льготное лекобеспечение смогут получать пациенты с фибрилляцией предсердий.

Президент

– Федеральный закон № 523-ФЗ от 02.11.2023 «О внесении изменений в статьи 217 и 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Президент подписал закон, согласно которому безвозмездную передачу патента не будут облагать налогом. Документ был разработан Минэкономразвития и будет действовать в отношении физлиц и юрлиц.

Госдума

– Законопроект № 904038-7 «О внесении изменения в статью 46 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств (в части информации, содержащейся в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата, употребление которого запрещено при управлении транспортным средством)».

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, который предполагал нанесение специальной отметки в инструкции препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества. Предполагалось, что они будут отмечаться дорожным знаком «Движение запрещено».

– Законопроект № 475970-8 «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

В России намерены продлить на 2024 год действие специального регулирования в сферах разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, госзакупок и субсидий.

ФНС

– Приказ № ЕД-7-3/676@ от 26.09.2023 «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на сверхприбыль, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на сверхприбыль в электронной форме».

ФНС утвердила форму декларации по налогу на сверхприбыль. Также был принят порядок ее заполнения и формат ее представления в электронной форме.

Минпромторг

– Проект постановления «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии».

Минпромторг предложил с 1 декабря 2023 года провести эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии. В предложенный ведомством перечень попали несколько видов продукции.

– Постановление № 1785 от 26.10.2023 «О полномочиях Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в сфере реализации промышленной политики».

Для Минпромторга определили круг полномочий по реализации промышленной политики в сфере технопарков. Министерство будет разрабатывать проекты документов стратегического планирования, мониторить и оценивать эффективность деятельности парков, которым оказывается господдержка.