Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление № 1870 от 07.11.2023 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 441».

В России продлена до 1 января 2025 года процедура ускоренной регистрации и получения разрешительных документов для препаратов, предназначенных для борьбы с COVID-19. Речь идет о вакцинах и некоторых противовирусных препаратах, регистрация которых заканчивается 1 января 2024 года. Также по-прежнему будет действовать режим ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств в иностранных упаковках.

– Постановление № 1847 от 02.11.2023 «Об отнесении технологических компаний к малым технологическим компаниям и о прекращении статуса малых технологических компаний, формировании и ведении реестра малых технологических компаний и об информационном взаимодействии».

Правительство утвердило порядок отнесения технологических компаний к малым технологическим компаниям. Они будут включаться в специальный реестр и смогут рассчитывать на адресные меры господдержки.

– Постановление № 1844 от 02.11.2023 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правительство опубликовало постановление, изменившее требования к компаниям для получения ими финансовой поддержки в сфере промышленности. Минимальная доля иностранного капитала в них снизилась с 50 до 25%.

– Постановление № 1815 от 31.10.2023 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2108».

Увеличены квоты на ввоз и производство ряда наркотических средств и психотропных веществ. Больше всего вырос объем производства тебаина — в 23 раза. Также квоты увеличены на фентанил, клобазам и модафинил.

– Постановление № 1856 от 03.11.2023 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2409».

Правительство внесло изменения в правила предоставления грантов фонду «Круг добра». Так, согласно документу, теперь результатами предоставления гранта станут количество случаев оказания медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, а также число приобретенных упаковок препаратов, медизделий и технических средств реабилитации.

Госдума

Законопроект № 476855-8 «О внесении изменения в часть 6.1 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Для авансированных контрактов планируют ввести обеспечение банковскими гарантиями.

– Законопроект № 481609-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Правительство совместно с Генпрокуратурой и МВД разработало проект, который устраняет дублирующие полномочия полиции и других надзорных органов. Согласно документу, из ведения МВД исключат штрафы за нарушение лицензионных требований, по которым часто привлекают аптеки.

Совет ЕЭК

– Решение № 114 от 20.10.2023 «О внесении изменений в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения».

Совет ЕЭК скорректировал правила регистрации и экспертизы лекарственных средств. Изменились правила выдачи бессрочных регудостоверений, а также уточнены требования к объему представляемых документов.

Минсельхоз

– Проект постановления «О внесении изменений в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства Российской Федерации на 2017—2030 годы».

Ведомство выступило с инициативой снизить уровень зависимости от импорта в сфере ветеринарных препаратов. В частности, на развитие их производства предлагается выделить более 1,5 млрд руб.

Минфин

– Проект постановления «О приостановлении действия абзаца четвертого подпункта «а» и подпункта «б» пункта 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2024 году».

Ведомство предложило продлить госзаказчикам право устанавливать аванс по контрактам на уровне до 50%. Эта норма будет действовать до 31 декабря 2024 года.