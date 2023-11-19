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Обзор отраслевых нормативно-правовых...

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

19.11.2023
13:25
Артем Косенок
Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.
Фото: Фармацевтический вестник

Госдума

– Законопроект № 261901-8 «О внесении изменения в статью 40 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».

Госдума отклонила законопроект об обязательной публикации клинисследований препаратов. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в декабре 2022 года. Инициативу объясняли мировой практикой и повышением доверия.

Правительство

– Постановление № 1842 от 02.11.2023 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия федерального казенного учреждения, подведомственного федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, с российскими перевозчиками, иностранными перевозчиками при определении даты и времени прибытия грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, к месту осуществления контроля прибытия грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок, в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и о порядке доступа российских перевозчиков, иностранных перевозчиков к государственной информационной системе электронных перевозочных документов».

Утвержден порядок резервирования перевозчиками даты и времени для проезда через границу. Он вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Ранее на границе с Казахстаном, Китаем и Литвой была введена электронная очередь для коммерческого транспорта.

– Проект постановления «О проведении эксперимента по формированию цифровых документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении посредством модуля «Единый реестр цифровых документов об образовании» федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» в 2024 году».

Правительство включило в перечень учебных организаций для участия в эксперименте по созданию электронных дипломов несколько медицинских и фармацевтических вузов. Электронные дипломы и аттестаты, выданные в ходе пилота, не будут иметь юридической силы и их удалят из системы.

Минздрав

– Приказ № 546н от 11.10.2023 «Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на 2024 год».

Ведомство установило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для зачисления абитуриента в профильные вузы в 2024 году. Так, для поступления в РНИМУ им. Н.И. Пирогова на специальность «Фармация» необходимо будет набрать по 50 баллов по русскому языку, химии и биологии.

Минтруд

– Проект приказа «О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 838н».

Ведомство введет два новых индикатора риска, выявление которых повысит частоту проверок работодателей со стороны трудовой инспекции. К ним относят зарплаты ниже МРОТ и необоснованное сокращение отчислений по взносам.

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