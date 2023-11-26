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Обзор отраслевых нормативно-правовых...

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

26.11.2023
13:15
Артем Косенок
Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.
Фото: Фармацевтический вестник

Минздрав

– Проект постановления «Об особенностях государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на иммунобиологические лекарственные препараты (за исключением вакцин) и лекарственные препараты, полученные из крови, плазмы крови человека, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». 

Ведомство намерено уточнить механизм ценообразования на ряд лекарственных средств, включенных в Перечень ЖНВЛП. Речь идет об иммунобиологических средствах (за исключением вакцин) и препаратах из плазмы крови.

Правительство

– Постановление № 1934 от 16.11.2023 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2021 г. № 1230». 

Правительство утвердило перечень национальных лабораторий биологической стандартизации для производства наборов реагентов, которые соответствуют требованиям ВОЗ. В список попали девять организаций. 

– Постановление № 1934 от 16.11.2023 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2021 г. № 1230».

Правительство утвердило целевые значения по ключевым показателям госконтроля за соблюдением трудового законодательства на производстве. Так, значения определены на 2024—2025 годы.

– Постановление № 1930 от 16.11.2023 «Об утверждении перечня территорий северного завоза и Правил внесения изменений в перечень территорий северного завоза». 

Правительство утвердило список территорий для северного завоза: в перечень включены отдаленные поселения в 21 регионе. Ранее в первую категорию грузов для северного завоза попали лекарства и медизделия.

Минвостокразвития 

– Проект постановления «Об утверждении положения о едином морском операторе северного завоза».

Единого морского оператора планируют создать для северного завоза. Минвостокразвития разместило проект постановления, которое определяет его функции, а также порядок разработки, согласования и изменения маршрута и графика движения судов в рамках регулярных каботажных перевозок грузов.

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