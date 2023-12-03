Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

– Приказ № 566н от 24.10.2023 «О внесении изменений в Порядок ведения Государственного реестра исследователей, осуществляющих клинические исследования биомедицинских клеточных продуктов, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 141н, и Порядок выдачи разрешения на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2017 года № 282н».

Ведомство исключило ряд сведений, которые заявитель должен предоставлять в ведомство, чтобы получить разрешение на проведение клинисследований БМКП. Также внесены изменения в порядок ведения госреестра исследователей, осуществляющих испытания такой продукции.

Минтруд

– Проект приказа «Об утверждении требований к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой помощи работникам».

Министерство составило правила хранения и размещения аптечек для сотрудников. Документ может вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Правительство

– Постановление № 1944 от 21.11.2023 «Об утверждении перечня случаев, при которых продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, запрещена на основании информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, или отсутствия в указанной государственной информационной системе необходимой информации о таких товарах, и особенностей внедрения указанного запрета в отношении отдельных товаров, а также Правил применения запрета продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, на основании информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, или отсутствия в указанной государственной информационной системе необходимой информации, в том числе правил получения информации из указанной государственной информационной системы».

Названы случаи, при которых система маркировки может запретить продажу БАД, дезинфицирующих средств и воды. Так, в перечне указаны такие причины, как отсутствие в системе маркировки сведений о товаре и истекший срок годности.

– Постановление № 1958 от 22.11.2023 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640» и распоряжение № 3285-р от 22.11.2023 «О распределении субсидий, предоставляемых из федерального бюджета в 2023—2024 годах бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 4 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

На закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей выделили 5,1 млрд руб. Федеральные средства на условиях софинансирования получат все российские регионы. В 2023 году их объем составит чуть более 1 млрд руб., в 2024 году — 4,1 млрд руб.

– Распоряжение № 3304-р от 23.11.2023 «О выделении в 2023 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации Минздраву России бюджетных ассигнований в размере 33484583,2 тыс. рублей на предоставление гранта в форме субсидии фонду «Круг добра».

«Кругу добра» правительство направит грант размером более 33 млрд руб. Деньги были выделены из резервного фонда.

– Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640».

Правительство намерено выделить из федерального бюджета средства на лекарственное обеспечение больных гепатитом С. Лекарства будут закупать регионы. Пациенты смогут принимать препараты амбулаторно.

Минсельхоз

– Проект приказа «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения».

В ведомстве разработали новый индикатор риска нарушений для госконтроля ветпрепаратов. Поводом для проверки может стать факт заключения работником действующих трудовых договоров ‎с тремя и более работодателями, осуществляющими фармацевтическую деятельность.

Президент

– Федеральный закон № 548-ФЗ от 27.11.2023 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и признании утратившими силу статей 2 и 3 Федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия ее отдельных положений».

Минимальный размер оплаты труда с 1 января увеличится на 3 тыс. руб. Также закон устанавливает соотношение МРОТ и медианной заработной платы в размере не ниже 48% с 2025 года.