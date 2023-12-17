Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление № 2084 от 08.12.2023 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 908».

Правительство приняло постановление, которым расширен перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке в 10%. В списке оказался ряд детских товаров из аптечного ассортимента, в частности соски.

– Распоряжение № 3551-р от 11.12.2023 «Об утверждении прилагаемого перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов».

Правительство расширило перечень лечебных продуктов. Сейчас в обновленном списке 111 наименований. В частности, в перечень добавилось лечебное питание для детей с муковисцидозом, фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот.

– Постановление № 2142 от 14.12.2023 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Для технопарков высоких технологий утвердили меры господдержки на создание инфраструктуры.

– Постановление № 2140 от 14.12.2023 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336».

Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2024 года. Он действовал до конца нынешнего года.

Президент

– Федеральный закон № 589-ФЗ от 12.12.2023 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Президент подписал закон об увеличении штрафов за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными. В частности, для юридических лиц они составят до 700 тыс. руб., за повторные нарушения — до 1,5 млн руб.

Минздрав

– Проект постановления «Об утверждении правил обеспечения оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) конкретному ребенку с тяжелым жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо группам таких детей».

Ведомство предложило внести технические правки в процесс формирования резерва лекарств в регионах и в федеральных медицинских организациях для подопечных фонда «Круг добра».

Росздравнадзор

– Приказ № 8003 от 13.11.2023 «О создании межведомственной комиссии по формированию перечня видов медицинских изделий, подлежащих обращению в соответствии с особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации‚ медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 1 апреля 2022 года № 552, и утверждении Положения о ней».

Надзорный орган снова создал межведомственную комиссию по дефектуре медизделий. Документ действует до 1 января 2025 года.

Госдума

– Законопроект № 407923-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Госдума вслед за правительством не поддержала законопроект о лекарственном обеспечении взрослых пациентов со СМА. Депутаты посчитали документ непроработанным. Законопроект о включении СМА в программу высокозатратных нозологий внесло Заксобрание Санкт-Петербурга.

Минпромторг

– Проект постановления «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2012 года № 1302».

В ведомстве намерены внести изменения в правила предоставления субсидий на производство высокотехнологичной продукции. Результатом их предоставления станет достижение планового объема экспорта такой продукции в рамках реализации сделок с использованием льготного кредитования ВЭБ.РФ.