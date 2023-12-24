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Обзор отраслевых нормативно-правовых...

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

24.12.2023
13:15
Артем Косенок
Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.

Правительство

– Постановление № 2163 от 15.12.2023 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 1955».

Порядок доступа к информации в системе маркировки товаров был обновлен. В частности, правительство предоставит доступ к ней  Федеральному казначейству и региональным властям.

– Распоряжение № 3663-р от 15.12.2023 «Об утверждении прилагаемых изменений, которые вносятся в перечень спиртосодержащих медицинских изделий, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Перечень спиртосодержащих медизделий, не подлежащих госрегулированию, был обновлен. В списке появились 367 новых наименований, девять были исключены.

– Распоряжение № 3695-р от 16.12.2023 «Об утверждении прилагаемых изменений, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023 года № 345-р».

Правительство обновило перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы федеральных органов исполнительной власти по маркировке отдельной продукции. В него включены лекарственные препараты.

– Постановление № 2094 от 09.12.2023 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правительство опубликовало постановление о запрете закупать два вида аппаратов искусственной вентиляции легких иностранного производства. Нововведения затронули аппараты ИВЛ общего назначения для интенсивной терапии и для интенсивной терапии новорожденных и взрослых.

– Постановление № 2209 от 21.12.2023 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правительство внесло изменения в правила субсидирования производства высокотехнологичной продукции. Так, подать заявку не может иностранная компания, либо российское юрлицо, в уставном капитале которого доля иностранного участия превышает 25%.

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