Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

­­– Постановление № 2391 от 29.12.2023 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правительство утвердило правила предоставления субсидий регионам на создание технопарков. Документ устанавливает цели, условия и порядок предоставления такой формы господдержки. Распределение субсидий между регионами будет утверждаться правительством.

– Постановление № 2405 от 29.12.2023 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии».

С 15 января в России начнется эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии. В перечень попали несколько видов продукции.

– Постановление № 2368 от 29.12.2023 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 339».

Дополнительные случаи закупок у единственного поставщика продлили. Они будут действовать до 31 декабря 2024 года.

Госдума

Федеральный закон № 658-ФЗ от 25.12.2023 «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации».

Опубликован федеральный закон о создании реестра национальной промышленной продукции. Это позволит улучшить механизмы ее производства. Документ направлен на законодательное закрепление мер стимулирования приобретения российской промышленной продукции при реализации инвестпроектов с господдержкой и других финансовых мер государства.

Минздрав

– Проект приказа «Об утверждении Состава общедоступной информации, содержащейся в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения и подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и требований к периодичности размещения и срокам обновления набора данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Минздрав разместил проект приказа, которым утверждается список общедоступной информации, содержащейся в системе МДЛП. В перечне такие сведения, как количество субъектов обращения и их наименования, данные о товарной номенклатуре и другая информация, указанная на упаковке.

– Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 2108».

Минздрав планирует увеличить квоты на выпуск и производство ряда психотропных веществ. Согласно проекту постановления, они вырастут на бупренорфин, клоназепам, мидазолам и нитразепам.