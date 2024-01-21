Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

– Законопроект № 416454-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статьи 1 и 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Госдума одобрила поправки, направленные на гармонизацию ФЗ-61 с правом ЕАЭС. Документ несколько лет обсуждался с отраслью и профильными ведомствами. Он, в частности, позволит упростить определенные процедуры регистрации.

– Федеральный закон № 625-ФЗ от 25.12.2023 «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Опубликован федеральный закон о продлении действия специального регулирования в сферах разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, госзакупок и субсидий. Он будет действовать до конца 2024 года.

Минздрав

– Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 года № 572».

Минздрав внес изменения в проект постановления, который наделяет ФСБ правом отказывать в вывозе патогенных микроорганизмов и вирусов в недружественные государства. Основанием для этого станет наличие угроз безопасности России, обнаруженных службой. Также сократятся сроки для принятия решения.

– Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 года № 140».

Министерство намерено сократить сроки внесения сведений в ЕГИСЗ. Также у Федерального казначейства может появиться доступ к информации об аптеках, построенных за счет федерального бюджета.

Правительство

– Постановление № 2368 от 29.12.2023 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 339».

Дополнительные случаи объявления закупок у единственного поставщика для противодействия санкциям продлили. Они будут действовать до 31 декабря 2024 года.

Минэкономразвития

– Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Ведомство предложило оптимизировать по системе «Одно окно» выдачу экспортных лицензий и разрешений. Документ также предусматривает расширение круга участников эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности.

Минтранс

– Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2023 года № 867».

В министерстве намерены перенести срок начала использования электронных перевозочных документов для резервирования даты и времени проезда через государственную границу. Они начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

Минпромторг

– Приказ № 5117 от 25.12.2023 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз за пределы территории Российской Федерации отдельных видов промышленной продукции по перечню согласно приложению № 3 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 года № 312 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации».

Министерство опубликовало приказ об утверждении порядка выдачи разрешений на вывоз отдельных видов промышленной продукции в страны ЕАЭС. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года.