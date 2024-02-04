Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

– Проект постановления «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации».

Ведомство намерено сократить срок предоставления госуслуги по регистрации предельных отпускных цен производителей на препараты из Перечня ЖНВЛП. Он уменьшится с 60 до 40 рабочих дней. Также может сократиться количество предоставляемых заявителем документов.

– Приказ № 677н от 12.12.2023 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 года № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Ведомство изменило порядок проведения профилактических прививок. Теперь повторная вакцинация от COVID-19 будет проводиться не ранее, чем через один год после предыдущей. Также прививки от коронавирусной инфекции будут предусмотрены только уязвимым категориям граждан.

– Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Положение о лекарственном обеспечении людей с орфанными заболеваниями, инфицированных ВИЧ и больных туберкулезом, предложено изменить. Минздрав назвал точные сроки для подачи заявок, а также прописал положение о сэкономленных деньгах.

Президент

– Федеральный закон № 1-ФЗ от 30.01.2024 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статьи 1 и 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Закон о гармонизации законодательства с правом ЕАЭС был подписан президентом. Ранее в январе Госдума одобрила документ в третьем чтении. Поправки, в частности, позволят упростить определенные процедуры регистрации.

Госдума

– Законопроект № 444969-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В Госдуме одобрили в первом чтении проект, разрешающий участковым больницам продавать лекарственные средства. Инициаторами выступили ряд депутатов и сенаторов. По их мнению, такое нововведение сделает лекарства доступными для людей в сельской местности.

Минпромторг

– Проект постановления «Об утверждении Правил маркировки отдельных видов технических средств реабилитации средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов технических средств реабилитации».

Ведомство предложило ввести обязательную маркировку в отношении технических средств реабилитации с 1 сентября этого года. В перечень внесли более 400 кодов товаров, среди которых функциональные узлы протезов и специальные средства ‎при нарушениях функций выделения.

Правительство

– Постановление № 62 от 25.01.2024 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правительство утвердило документ о категорировании российских научных изданий, которые рекомендованы Высшей аттестационной комиссией. Они будут поделены на группы в зависимости от их значимости в научном сообществе. Эта мера позволит повысить их конкурентоспособность, а также необходима на фоне санкций.

Минсельхоз

– Приказ № 929 от 19.12.2023 «О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 июня 2023 года № 573».

Ведомство назвало совмещение трех и более работ новым индикатором риска для ветеринарных аптек.