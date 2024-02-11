Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление № 104 от 02.02.2024 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 года № 845».

Правительство упростило процедуру допуска российских транспортных компаний к международным автоперевозкам. В частности, сократятся срок предоставления госуслуги по допуску с 20 до пяти рабочих дней, а также число предоставляемых документов.

– Постановление № 102 от 02.02.2024 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 629».

Продлены на 2024 год специальные условия аренды земли для производства импортозамещенной продукции.

– Постановление № 118 от 05.02.2024 «Об утверждении Правил установления снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на продукцию (товары), реализуемую на территориях северного завоза, предельных значений розничных и оптовых цен на грузы первой категории и продукцию (товары), изготавливаемую с их применением, тарифов на перевозку и хранение грузов первой категории, погрузо-разгрузочные работы и приемо-складские операции в отношении грузов первой категории».

Для регионов северного завоза установили правила формирования тарифов на поставку грузов.

Минпромторг

– Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328».

В ведомстве намерены внести изменения в правила предоставления субсидий ‎из федерального бюджета субъектам России для реализации региональных программ развития промышленности. В частности, они затронут процедуру конкурсного отбора.

Минздрав

– Проект приказа «О внесении изменений в порядок включения лекарственных средств для медицинского применения в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 января 2014 года № 30н».

В ведомстве предложили пересмотреть информацию, которая должна содержаться в предложении о включении иных лекарственных средств в перечень ПКУ, а также критерии их включения в этот список. Ранее такое поручение дал президент.

Россельхознадзор

– Проект приказа «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 22 марта 2021 года № 282 «Об установлении Порядка приостановления реализации и применения лекарственных препаратов для ветеринарного применения».

Правила приостановления реализации и применения ветеринарных препаратов будут действовать до конца 2025 года. Также предлагается установить срок, в который территориальные органы службы должны направлять сведения о нарушении производителями лицензионных требований.