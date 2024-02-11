Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Обзор отраслевых нормативно-правовых...

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

11.02.2024
13:25
Артем Косенок
Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.
Фото: Фармацевтический вестник

Правительство

– Постановление № 104 от 02.02.2024 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 года № 845».

Правительство упростило процедуру допуска российских транспортных компаний к международным автоперевозкам. В частности, сократятся срок предоставления госуслуги по допуску с 20 до пяти рабочих дней, а также число предоставляемых документов.

– Постановление № 102 от 02.02.2024 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 629».

Продлены на 2024 год специальные условия аренды земли для производства импортозамещенной продукции.

– Постановление № 118 от 05.02.2024 «Об утверждении Правил установления снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на продукцию (товары), реализуемую на территориях северного завоза, предельных значений розничных и оптовых цен на грузы первой категории и продукцию (товары), изготавливаемую с их применением, тарифов на перевозку и хранение грузов первой категории, погрузо-разгрузочные работы и приемо-складские операции в отношении грузов первой категории».

Для регионов северного завоза установили правила формирования тарифов на поставку грузов.

Минпромторг

– Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328».

В ведомстве намерены внести изменения в правила предоставления субсидий ‎из федерального бюджета субъектам России для реализации региональных программ развития промышленности. В частности, они затронут процедуру конкурсного отбора.  

Минздрав

– Проект приказа «О внесении изменений в порядок включения лекарственных средств для медицинского применения в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 января 2014 года № 30н».

В ведомстве предложили пересмотреть информацию, которая должна содержаться в предложении о включении иных лекарственных средств в перечень ПКУ, а также критерии их включения в этот список. Ранее такое поручение дал президент.

Россельхознадзор

– Проект приказа «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 22 марта 2021 года № 282 «Об установлении Порядка приостановления реализации и применения лекарственных препаратов для ветеринарного применения».

Правила приостановления реализации и применения ветеринарных препаратов будут действовать до конца 2025 года. Также предлагается установить срок, в который территориальные органы службы должны направлять сведения о нарушении производителями лицензионных требований.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.