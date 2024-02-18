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Обзор отраслевых нормативно-правовых...

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

18.02.2024
13:20
Артем Косенок
Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.
Фото: Фармацевтический вестник

Правительство

– Постановление № 135 от 07.02.2024 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правительство внесло изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

– Постановление № 144 от 13.02.2024 «О проведении эксперимента по предоставлению комплексного сервиса по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица и индивидуального предпринимателя, открытию расчетного счета и заключению договора дистанционного банковского обслуживания».

В России с 1 марта 2024 года по 1 марта 2025 года проведут эксперимент по предоставлению комплексного сервиса по регистрации юрлиц и ИП, выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, открытию расчетного счета и заключению договора дистанционного банковского обслуживания.

Минздрав

– Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В ведомстве предложили изменить порядок выдачи аптекам разрешений на дистанционную продажу OTC-препаратов и Rx-препаратов в рамках эксперимента. Эти документы приведут в соответствие с ранее принятым федеральным законом.

– Проект приказа «Об утверждении формы заявления о признании лекарственного препарата орфанным лекарственным препаратом».

Министерство намерено утвердить форму заявления о признании препарата орфанным. В документе семь пунктов, содержащих сведения о наименовании лекарства и о его регистрации.

Президент

– Указ № 122 от 15.02.2024 «О совершенствовании порядка принятия решений об использовании изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации».

Выдачей принудительных лицензий займется специальная комиссия при правительстве. Выплату компенсаций за такие лицензии будут перечислять на специальные счета типа «О».

Минпромторг

– Проект постановления «Об утверждении порядка выдачи Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара и положения об отраслевых экспертных советах при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации».

Министерство предложило изменить порядок выдачи разрешения на закупку иностранных промтоваров, а также положение об отраслевых экспертных советах. В частности, будут сокращены сроки проверки заявок на соответствие требованиям.

Госдума

– Законопроект № 513228-8 «О внесении изменения в статью 152 Трудового кодекса Российской Федерации».

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил в первом чтении изменение правил оплаты сверхурочной работы. Такой законопроект внесло на рассмотрение депутатов правительство в декабре прошлого года.

Росздравнадзор

– Приказ № 39 от 15.01.2024 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз за пределы территории Российской Федерации отдельных видов товаров медицинского назначения по перечню согласно приложению № 6 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 года № 312 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации».

Надзорный орган возобновил действие правил выдачи разрешений на вывоз ряда медизделий. Изменения связаны с продлением правительством разрешительного порядка до 2025 года.

Минтруд

– Проект приказа «Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы».

В министерстве предложили разрешить провизорам проходить альтернативную гражданскую службу. Также обновится перечень организаций, где предусматривается прохождение такой службы.

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