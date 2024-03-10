Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Постановление № 248 от 01.03.2024 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2023 г. № 867».

Правительство перенесло срок начала использования электронных перевозочных документов для резервирования даты и времени проезда через государственную границу. Он начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

— Постановление № 219 от 28.02.2024 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правительство обновило правила подачи уведомлений о начале отдельных видов деятельности, в том числе по обороту медизделий. Теперь соответствующие уведомления необходимо подавать на каждый новый адрес. Документ также можно будет подавать через портал госуслуг.

— Распоряжение № 470-р от от 29.02.2024 «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2024 № 470-р».

Правительство увеличило размер резервного фонда в 2024 году на 30,12 млн руб для предоставления субсидий регионам на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом. Согласно документу, 1 млн руб. пойдет на закупку систем НМГ для детей 2–4 лет, а 29 млн — для детей 4–17 лет.

— Постановление № 261 от 04.03.2024 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. № 140».

С 1 сентября сроки внесения сведений в ЕГИСЗ сократят, информацию нужно будет предоставлять не позднее дня внесения сведений в реестр лицензий. Также у Федерального казначейства появится доступ к информации об аптеках, построенных за счет федерального бюджета.

Минпромторг

— Постановление № 821 от 29.02.2024 «Об утверждении перечня критической промышленной продукции в отрасли фармацевтической промышленности Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Минпромторг утвердил перечень критической промышленной продукции в фармацевтической отрасли на 2024 год и на плановые 2025—2026 годы. В новом перечне указаны объемы потребления и производства по полному циклу по 219 МНН лекарств для каждого года.

— Проект постановления «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708».

Минпромторг предложил разрешить заключать специальные инвестиционные контракты с инвесторами, имеющими не более 25% иностранного капитала в структуре бизнеса. При превышении этого порога при заключении СПИК не будут применяться меры стимулирования.

Минздрав

— Приказ № 83н от 21.02.2024 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по определению дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов».

Минздрав возобновил порядок работы межведомственной комиссии по определению дефицитных препаратов на фоне санкций. Документ содержит формы заключения межведомственной комиссии об определении дефектуры лекарств и о возможности (невозможности) выдачи разрешения на временное обращение серии препарата, который имеет зарегистрированные в России аналоги. Также приказом утверждается форма заключения о возможности (или невозможности) обращения в России серии (партии) лекарственного препарата в иностранной упаковке. Приказ будет действовать до 31 декабря 2024 года.