Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Постановление № 554 от 27.04.2024 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2021 года № 769».

Правительство внесло изменения в процесс формирования резерва лекарств в регионах и в федеральных медицинских организациях для подопечных фонда «Круг добра». Теперь заявка на предоставление препарата должна быть сформирована врачебной комиссией медицинской организации в срок до двух рабочих дней, а экспертный совет фонда должен принять решение о выдаче препарата за три рабочих дня.

— Постановление № 555 от 27.04.2024 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».

Правительство усовершенствовало систему заключения договоров на целевое обучение, утверждено соответствующее постановление. В нем урегулирован порядок заключения контрактов и их учет, прописаны формы ответственности и порядок действий в спорных случаях. Согласно документу заказчики смогут обучать работников для других организаций.

Минпромторг

— Проект приказа «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, ввозимых на территорию Российской Федерации».

Минпромторг собирается упростить импорт маркированных товаров. В случае принятия поправок с 1 сентября 2024 года медицинские изделия, БАД, кожные антисептики и кресла-коляски позволят выпускать на рынок до оформления таможенных деклараций.

Минздрав

— Проект приказа «Об утверждении порядка и сроков размещения на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, связанной с осуществлением государственной регистрации или регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения».

Минздрав намерен утвердить приказ, регулирующий порядок и сроки размещения на сайте министерства информации, связанной с осуществлением регистрации лекарств. Данные будут размещать не позднее, чем через пять рабочих дней с момента получения Минздравом документов.

— Проект приказа «Об утверждении порядка разработки общих фармакопейных статей и фармакопейных статей и включения их в государственную фармакопею, а также порядка размещения данных о государственной фармакопее и приложениях к ней на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Минздрав намерен утвердить новый порядок разработки общих фармакопейных статей и включения их в государственную фармакопею. Новый порядок предусматривает интеграцию с фармакопеей ЕАЭС.

Госдума

— Законопроект № 617592-8 «О внесении изменения в статью 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, разработанный для ограничения размера штрафа, который взыскивает суд с изготовителя в пользу потребителя, а также «для соблюдения принципа разумности, соразмерности и справедливости».