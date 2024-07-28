Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

— Законопроект № 444969-8 о внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статьи 69 и 100 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Дума приняла законопроект, дающий право на розничную продажу лекарств участковым больницам в случае, если в населенном пункте нет аптеки. Наличие проблем при снабжении населения лекарствами в сельских и отдаленных территориях подтвердила почти половина регионов России. Закон вступит в силу с 1 сентября.

— Законопроект № 577665-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах (в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики)».

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон по реализации основных направлений налоговой политики на 2023—2025 годы. Документ уточняет законодательство по отдельным налогам и сборам, а также вводит ряд новаций по оптимизации налогового администрирования.

— Законопроект № 192-ФЗ от 22.07.2024 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Президент подписал федеральный закон о внесении изменений в КоАП РФ, он вступит в силу с 19 октября. Согласно документу, из ведения МВД исключат штрафы за нарушение лицензионных требований, по которым часто привлекают аптеки. При этом сохранятся полномочия полиции в области оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Минздрав

— Приказ № 291н от 10.06.2024 «О внесении изменения в классификацию изменений, вносимых в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для медицинского применения, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. № 959н «Об утверждении классификации изменений, вносимых в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для медицинского применения».

Минздрав дополнил новым пунктом классификацию изменений, вносимых в регистрационные досье на зарегистрированные лекарства. В документ добавили изменение данных по безопасности препаратов на основании информации экспертного учреждения.