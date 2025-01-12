Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Постановление № 1964 от 28.12.2024 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 593».

Правительство продлило на год возможность ввоза лекарств в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций. Постановление № 593 будет действовать до конца 2025 года.

Президент

— Федеральный закон № 546-ФЗ от 28.12.2024 «О внесении изменений в статьи 10 и 26-1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Президент подписал закон о необходимости добавлять в описание товара на маркетплейсах ссылку на декларацию на него в соответствующем реестре. Речь идет о некоторых товарах аптечного ассортимента. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

— Федеральный закон № 500-ФЗ от 28.12.2024 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Президент подписал закон, которым обновляются штрафы в Кодексе об административных правонарушениях при нарушении в госзакупках. Также вносятся корреспондирующие правки в Уголовный кодекс России.

Госдума

— Законопроект № 811556-8 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств».

Правительство внесло в Госдуму законопроект о закреплении понятия перечня стратегически значимых лекарственных средств. В список попадут препараты, обеспечивающие приоритетные потребности здравоохранения. Такие лекарства должны получить приоритет при нацрежиме в госзакупках.

Росздравнадзор

— Приказ № 7311 от 25.12.2024 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 13 ноября 2023 г. № 8003 «О создании межведомственной комиссии по формированию перечня видов медицинских изделий, подлежащих обращению в соответствии с особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации‚ медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. № 552, и утверждении Положения о ней».

Продлевается до 1 января 2028 года действие документа о создании межведомственных комиссий по формированию перечня видов медицинских изделий, подлежащих обращению в соответствии с особенностями госрегистрации в случае дефектуры или риска ее возникновения на фоне санкций.

— Приказ № 7239 от 23.12.2024 «О внесении изменения в пункт 2 приказа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16 мая 2023 г. № 2983».

До 1 января 2028 года продлевается действие перечня сведений о неоригинальных комплектующих для технического обслуживания медизделий и списка документов для ведения реестра таких запчастей и их производителей.