Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Распоряжение № 2035-р от 29.07.2025 «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.07.2025 № 2035-р».

Правительство утвердило перечень метанолсодержащих жидкостей и химических реактивов, на которые не распространяется закон об обороте метанола, принятый в мае. Список состоит из 59 пунктов.

Минздрав

— Приказ № 364н от 24.06.2025 «О внесении изменения в подпункт 4.13 пункта 4 номенклатурной классификации медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска их применения, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н».

Минздрав понизил класс риска для антисептических салфеток с 3 до 2а. Такие поправки внесены в номенклатурную классификацию медизделий по классам в зависимости от потенциального риска их применения.

— Проект постановления.

Минздрав разработал поправки в госнадзор в сфере обращения лекарственных средств. Планируется добавить новую категорию риска, изменить периодичность проверок и ввести возможность проведения инспекции через видеоконференц-связь и мобильное приложение «Инспектор».

Минтруд

— Проект приказа.

Минтруд предлагает запретить трудоустройство иностранцев из визовых стран без знания русского языка на должностях, связанных с общением с гражданами РФ, включая медработников и продавцов непродовольственных товаров, к которым могут относиться и фармспециалисты. Соответствующий проект приказа вынесен на общественное обсуждение. В профильных ассоциациях поддержали инициативу.

Роспотребнадзор

— Проект постановления.

Сайты с предложениями продажи запрещенных биодобавок будут добавлять в реестр запрещенных сайтов. Документ об этом разработал Роспотребнадзор, проект проходит публичное обсуждение.

— Проект постановления.

Роспотребнадзор предложил изменить Правила проведения лицензионного контроля по дезинфекции и Положение о лицензировании деятельности по использованию патогенов. Согласно изменениям, профилактические визиты можно будет проводить дистанционно через приложение «Инспектор», а лицензиаты лишатся права отказаться от обязательных проверок.

Минпромторг

— Проект постановления.

Минпромторг планирует перенести на полгода срок обновления стандартов для ветеринарной продукции и некоторых товаров аптечного ассортимента — с 1 сентября 2025 на 1 марта 2026 года.