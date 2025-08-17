Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Постановление № 1182 от 07.08.2025 «О сроке действия реестровых записей реестра российской промышленной продукции».

Правительство увеличило срок действия записей в реестре российской промышленной продукции. Теперь записи будут действительны в течение пяти лет, если промпродукция продолжает соответствовать требованиям.

— Постановление № 1172 от 05.08.2025 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Эксперимент по маркировке отдельных видов медизделий продлен до конца февраля 2026 года. В перечне презервативы, шприцы, филеры, инфузионные системы, пробирки и медицинские маски. Пилот должен был закончиться в конце августа текущего года.

Минпромторг

— Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2023 г. № 1944».

Продажу косметики и воды будут блокировать на кассе автоматически, если такие категории товаров не имеют действительных разрешительных документов. С инициативой выступил Минпромторг.

— Приказ № 2353 от 19.05.2025 «Об утверждении Порядка принятия Министерством промышленности и торговли Российской Федерации решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в федеральный бюджет».

Списание безнадежных штрафов будет проходить по новой схеме. Минпромторг прописал основания для признания штрафов безнадежными и документы, которые нужно предоставить. Срок их рассмотрения уменьшили до 20 рабочих дней.

— Проект постановления «Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению государственной услуги «Выдача документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского экономического союза».

Заключение о подтверждении отечественного происхождения лекарств будут выдавать по новому регламенту. Минпромторг обновляет сроки и правила подачи документов.

— Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2012 г. № 686».

В Положение о лицензировании производства лекарств внесут изменения. Предлагается ввести проверки по инициативе самих производителей. Частота обязательных визитов будет зависеть от категории риска предприятия, а отсутствие нарушений в течение трех лет позволит снизить эту категорию.

— Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам прослеживаемости оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».

Блокировать оборот БАД без документов о качестве с 1 марта 2026 года предложил Минпромторг. Также планируется интеграция с реестром о начале отдельных видов деятельности.

— Проект постановления «Об утверждении требований к хранению метанола и метанолсодержащих жидкостей».

Разработаны правила хранения метанола и метанолсодержащих жидкостей, проект постановления подготовил Минпромторг. Согласно документу, производственные помещения и лаборатории смогут хранить не более суточной нормы опасного вещества.