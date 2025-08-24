Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Постановление № 1206 от 13.08.2025 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2024 г. № 1684».

Срок, до которого зарубежные производители медизделий должны назначить уполномоченного представителя и внести эти данные в регдосье, продлили на год — до 1 сентября 2026 года.

— Постановление № 1224 от 15.08.2025 «Об утверждении особенностей исчисления и уплаты обязательных отчислений, предусмотренных частью 1 статьи 18-2 Федерального закона «О рекламе», и Правил осуществления мониторинга за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений, предусмотренных частью 1 статьи 18-2 Федерального закона «О рекламе».

Стали известны детали по отчислениям на рекламу в интернете. Они будут ежеквартальными. Максимальный размер платежей составит 3% от дохода за распространение рекламы. Если платеж не прошел в течение десяти дней после уведомления, то долг взыщут принудительно.

Минздрав

— Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. № 140».

ЕГИСЗ свяжут с Госуслугами, ЕРН и ГИС МТ, такие изменения предложил Минздрав. Это упростит процесс подачи медицинским и фармацевтическим работником заявления ‎на аккредитацию и аттестацию. Проект также подразумевает создание новой подсистемы для контроля лекарственных препаратов.

— Проект постановления «Об утверждении критериев качества биологически активных добавок к пище и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека».

К назначаемым врачами БАД установят определенные требования по качеству и эффективности. Они лягут в основу формирования специального перечня биодобавок.

— Приказ № 457н от 30.07.2025 «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 90н «Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа».

Полный переход на электронные медицинские книжки перенесли еще на один год, такое решение принял Минздрав. Изначально планировалось отказаться от бумажных версий еще в 2023 году.

Минтруд

— Проект постановления «Об установлении на 2026 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности».

Минтруд продлевает запрет на работу иностранцев в аптеках. Их доля на 2026 год снова установлена в 0% от общей численности сотрудников. Запрет на найм иностранных специалистов в аптеки был установлен в 2013 году и не отменялся.

Минобрнауки

— Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. № 912».

Курчатовский институт займется разработкой и производством лекарств. Минобрнауки подготовило проект изменений в устав учреждения. Исследовательский центр наделят правом проводить доклинические и клинические испытания препаратов, а также создавать биотехнологическую продукцию для медицины.

Росздравнадзор

— Проект приказа «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения».

Чек-листы в сфере обращения лекарств получат обновления. Росздравнадзор готовится заменить приказ от 2022 года. Большая часть проверочных листов будет действовать до сентября 2031 года.

Коллегия ЕЭК

— Распоряжение № 112 от 19.08.2025 «О проекте распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте Соглашения о сервисе, позволяющем осуществлять поиск информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в государствах — членах Евразийского экономического союза».

Объекты промышленной собственности включат в единый реестр ЕАЭС. Он будет содержать информацию о товарных знаках, географических указаниях и знаках обслуживания.