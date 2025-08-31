Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Постановление № 1277 от 26.08.2025 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353».

Упрощенный порядок подтверждения соответствия ряда товаров аптечного ассортимента для детей продлили до 1 сентября 2026 года, постановление об этом приняло правительство. Речь идет о подгузниках, изделиях для ухода за детьми, зубных щетках и другой продукции.

Росздравнадзор

— Приказ № 4484 от 22.07.2025 «Об утверждении Порядка ведения реестра выданных разрешений на проведение клинических испытаний медицинского изделия».

Срок внесения данных о выдаче разрешений на проведение клинических испытаний медизделий сокращен с трех дней до одного дня. Согласно новому приказу Росздравнадзора уведомление о начале исследований теперь можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг.

Минздрав

— Проект постановления «Об утверждении Правил формирования перечня одурманивающих веществ и внесения в него изменений».

Перечень одурманивающих веществ будет создан в России, правила его формирования разработал Минздрав. В комиссию по внесению изменений в перечень войдут представители Минздрава, МВД, Минобороны и Минпромторга, а также главный внештатный специалист психиатр-нарколог ‎и главный внештатный специалист токсиколог Минздрава.

— Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Для индивидуальных биотехнологических препаратов введут этическую экспертизу. Изменения в законодательство подготовил Минздрав. Требования к экспертизе определит правительство.

Минпромторг

— Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2023 года № 894».

Системы ГИС МТ и ГИС ЕИС интегрируют для проведения госзакупок медизделий, с таким предложением выступил Минпромторг. Данные о поставках по госконтрактам будут автоматически передаваться в систему мониторинга, а для медучреждений, закупающих товары для лечения, процедура будет упрощена.