PROекции будущегоБизнесАптекарь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Мультимедиа
ПодкастыВебинарыИнтервью
Мнения экспертовКалендарь событий
PROекции будущегоБизнесНовостиАптекарь
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Обзор отраслевых нормативно-правовых...

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

14.09.2025
13:15
Дина Коблова
Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.
Фото: Фармацевтический вестник

Минобрнауки

— Проект постановления «Об утверждении Правил определения предельного количества мест для приема на обучение по образовательным программам высшего образования по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, на 2026/27 учебный год».

Минобрнауки определит квоты на платные места в вузах в следующем учебном году. Будет создана межведомственная рабочая группа.

Госдума

— Законопроект № 1011590-8 «О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части снижения ставки налога на добавленную стоимость в отношении отдельных видов социально-значимых товаров».

Снизить НДС на лекарства и медизделия до 5% предложили в Госдуме. Если инфляция по категории товаров будет обгонять общую, ставка может быть снижена до 0%.

— Законопроект № 1011620-8 «О внесении изменения в статью 12 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Депутаты Госдумы предложили закрепить право потребителя вернуть сумму за товар, если цена в чеке окажется выше, чем была указана на ценнике, при этом не возвращая сам товар продавцу. Авторы документа считают, что этот подход должен распространяться на все виды товаров без исключений.

Минздрав

— Проект постановления «О внесении изменения в пункт 3 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) качества и безопасности медицинской деятельности».

Назначение БАД врачами предложили включить в сферу госконтроля качества и безопасности медицинской деятельности, проект постановления разработал Минздрав. С сентября медработники получили право назначать зарегистрированные БАД по показаниям.

Минпромторг

— Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2024 года № 620».

Эксперимент по маркировке отдельных видов медизделий хотят продлить до конца лета 2026 года. Минпромторг пополнит перечень медизделий, участвующих в пилоте, новые позиции: глюкометры, тонометры, эндопротезы и наборы реагентов.

Правительство

— Постановление № 1392 от 10.09.2025 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719».

Уровень локализации фармпродукции в России измерят баллами. Систему введут с 1 января 2026 года. Для получения статуса российского производителя и доступа к инструментам господдержки нужно набрать более 50 баллов.

Минэкономразвития

— Проект постановления «О периодичности проведения обязательных профилактических визитов в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Частоту проверок компаний, относящихся к категории значительного, среднего и умеренного риска причинения вреда, предложили изменить. В зависимости от категории опасности инспекции будут проводить от одного раза в три года до одного раза в шесть лет.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты
Яндекс.Метрика

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.