Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минобрнауки

— Проект постановления «Об утверждении Правил определения предельного количества мест для приема на обучение по образовательным программам высшего образования по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, на 2026/27 учебный год».

Минобрнауки определит квоты на платные места в вузах в следующем учебном году. Будет создана межведомственная рабочая группа.

Госдума

— Законопроект № 1011590-8 «О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части снижения ставки налога на добавленную стоимость в отношении отдельных видов социально-значимых товаров».

Снизить НДС на лекарства и медизделия до 5% предложили в Госдуме. Если инфляция по категории товаров будет обгонять общую, ставка может быть снижена до 0%.

— Законопроект № 1011620-8 «О внесении изменения в статью 12 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Депутаты Госдумы предложили закрепить право потребителя вернуть сумму за товар, если цена в чеке окажется выше, чем была указана на ценнике, при этом не возвращая сам товар продавцу. Авторы документа считают, что этот подход должен распространяться на все виды товаров без исключений.

Минздрав

— Проект постановления «О внесении изменения в пункт 3 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) качества и безопасности медицинской деятельности».

Назначение БАД врачами предложили включить в сферу госконтроля качества и безопасности медицинской деятельности, проект постановления разработал Минздрав. С сентября медработники получили право назначать зарегистрированные БАД по показаниям.

Минпромторг

— Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2024 года № 620».

Эксперимент по маркировке отдельных видов медизделий хотят продлить до конца лета 2026 года. Минпромторг пополнит перечень медизделий, участвующих в пилоте, новые позиции: глюкометры, тонометры, эндопротезы и наборы реагентов.

Правительство

— Постановление № 1392 от 10.09.2025 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719».

Уровень локализации фармпродукции в России измерят баллами. Систему введут с 1 января 2026 года. Для получения статуса российского производителя и доступа к инструментам господдержки нужно набрать более 50 баллов.

Минэкономразвития

— Проект постановления «О периодичности проведения обязательных профилактических визитов в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Частоту проверок компаний, относящихся к категории значительного, среднего и умеренного риска причинения вреда, предложили изменить. В зависимости от категории опасности инспекции будут проводить от одного раза в три года до одного раза в шесть лет.