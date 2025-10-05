Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

— Постановление № 1462 от 23.09.2025 «Об утверждении Правил добровольного предоставления в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, информации, ее обработки и применения в целях подтверждения страны происхождения лекарственных препаратов для медицинского применения, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».

Утверждены правила предоставления в систему маркировки данных о производстве лекарств в странах ЕАЭС, включая синтез субстанции. Для этого нужно будет передавать в госсистему маркировки данные обо всем сырье через «виртуальный склад». Первые проверки начнутся уже 15 октября 2025 года.

— Постановление № 1495 от 29.09.2025 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правительство утвердило интеграцию системы МДЛП и системы «Честный знак». Это создаст единый механизм для подтверждения страны происхождения препаратов и локализации их производства на территории ЕАЭС, в том числе по полному циклу.

— Постановление № 1516 от 02.10.2025 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Запрет на вывоз фармпродукции и медизделий из России будет действовать до конца 2027 года. Ограничение было введено в 2022 году, и сейчас правительство подписало документ о его продлении.

Госдума

— Законопроект № 1025439-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Депутаты предложили выдавать пациентам дорогостоящие препараты и медицинские изделия без госпитализации, законопроект внесен в Госдуму. Документ устанавливает право правительства определять перечень таких случаев, что позволит экономить бюджетные средства.

— Законопроект № 1026190-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Правительство предложило ввести госпошлину за внесение данных в систему мониторинга оборота маркированных товаров, законопроект внесен в Госдуму. Размер сбора будет установлен отдельным постановлением правительства.

Минпромторг

— Проект приказа «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения статей 1252, 1254, пункта 5 статьи 1286.1, статей 1301, 1311, 1406.1, подпункта 1 статьи 1446, статей 1472, 1515 и 1537 Гражданского Кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия».

Минпромторг обновит перечень товаров для параллельного импорта. Документ предусматривает как исключение из списка некоторых медицинских препаратов, так и добавление в него новых позиций, включая популярные средства гигиены.

— Проект постановления «Об особенностях предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по разработке оригинальных лекарственных препаратов или расширению медицинских показаний по их применению».

Фармкомпаниям компенсируют до 250 млн руб. затрат на создание оригинальных препаратов и расширение их применения, с такой инициативой выступил Минпромторг. Финансирование в рамках механизма предлагается осуществлять с 2027 года.

— Проект приказа «Об утверждении порядка выдачи и формы документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского экономического союза».

Порядок выдачи документов об уровне локализации производства препарата в ЕАЭС разработал Минпромторг. Свидетельства можно будет получить через «Госуслуги».

Россельхознадзор

— Приказ № 937 от 01.08.2025 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения».

Россельхознадзор утвердил новые проверочные чек-листы для контроля на всех этапах оборота ветеринарных препаратов — от доклинических исследований и производства до хранения, продажи и уничтожения. Десять утвержденных форм заменят редакцию правил контроля от 2022 года.

Минобрнауки

— Проект приказа «Об утверждении порядка ведения национальных каталогов особо ценных образцов генетических ресурсов, каталогов биологических (биоресурсных) коллекций, а также реестра национальных коллекций особо ценных образцов генетических ресурсов и биологических (биоресурсных) коллекций».

Минобрнауки установит порядок ведения национальных каталогов генетических ресурсов и биоресурсных коллекций. Все сведения будут собираться в государственной системе ГИС НБГИ, а на внесение данных отводится десять дней. Документ в случае утверждения вступит в силу с 2026 года.

Минздрав

— Проект постановления «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 352».

Минздрав предложил включить экспертизу биотехнологических лекарств, которые создаются в больницах под конкретного пациента, в перечень платных госуслуг. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.