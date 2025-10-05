Обзор отраслевых нормативно-правовых актов
Правительство
— Постановление № 1462 от 23.09.2025 «Об утверждении Правил добровольного предоставления в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, информации, ее обработки и применения в целях подтверждения страны происхождения лекарственных препаратов для медицинского применения, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».
Утверждены правила предоставления в систему маркировки данных о производстве лекарств в странах ЕАЭС, включая синтез субстанции. Для этого нужно будет передавать в госсистему маркировки данные обо всем сырье через «виртуальный склад». Первые проверки начнутся уже 15 октября 2025 года.
— Постановление № 1495 от 29.09.2025 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Правительство утвердило интеграцию системы МДЛП и системы «Честный знак». Это создаст единый механизм для подтверждения страны происхождения препаратов и локализации их производства на территории ЕАЭС, в том числе по полному циклу.
— Постановление № 1516 от 02.10.2025 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Запрет на вывоз фармпродукции и медизделий из России будет действовать до конца 2027 года. Ограничение было введено в 2022 году, и сейчас правительство подписало документ о его продлении.
Госдума
— Законопроект № 1025439-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Депутаты предложили выдавать пациентам дорогостоящие препараты и медицинские изделия без госпитализации, законопроект внесен в Госдуму. Документ устанавливает право правительства определять перечень таких случаев, что позволит экономить бюджетные средства.
— Законопроект № 1026190-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Правительство предложило ввести госпошлину за внесение данных в систему мониторинга оборота маркированных товаров, законопроект внесен в Госдуму. Размер сбора будет установлен отдельным постановлением правительства.
Минпромторг
— Проект приказа «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения статей 1252, 1254, пункта 5 статьи 1286.1, статей 1301, 1311, 1406.1, подпункта 1 статьи 1446, статей 1472, 1515 и 1537 Гражданского Кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия».
Минпромторг обновит перечень товаров для параллельного импорта. Документ предусматривает как исключение из списка некоторых медицинских препаратов, так и добавление в него новых позиций, включая популярные средства гигиены.
— Проект постановления «
Фармкомпаниям компенсируют до 250 млн руб. затрат на создание оригинальных препаратов и расширение их применения, с такой инициативой выступил Минпромторг. Финансирование в рамках механизма предлагается осуществлять с 2027 года.
— Проект приказа «
Порядок выдачи документов об уровне локализации производства препарата в ЕАЭС разработал Минпромторг. Свидетельства можно будет получить через «Госуслуги».
Россельхознадзор
— Приказ № 937 от 01.08.2025 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения».
Россельхознадзор утвердил новые проверочные чек-листы для контроля на всех этапах оборота ветеринарных препаратов — от доклинических исследований и производства до хранения, продажи и уничтожения. Десять утвержденных форм заменят редакцию правил контроля от 2022 года.
Минобрнауки
— Проект приказа «Об утверждении порядка ведения национальных каталогов особо ценных образцов генетических ресурсов, каталогов биологических (биоресурсных) коллекций, а также реестра национальных коллекций особо ценных образцов генетических ресурсов и биологических (биоресурсных) коллекций».
Минобрнауки установит порядок ведения национальных каталогов генетических ресурсов и биоресурсных коллекций. Все сведения будут собираться в государственной системе ГИС НБГИ, а на внесение данных отводится десять дней. Документ в случае утверждения вступит в силу с 2026 года.
Минздрав
— Проект постановления «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 352».
Минздрав предложил включить экспертизу биотехнологических лекарств, которые создаются в больницах под конкретного пациента, в перечень платных госуслуг. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.
