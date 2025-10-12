Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

— Распоряжение Правительства РФ № 2816-р от 08.10.2025 «Об утверждении Национального плана развития конкуренции на 2026—2030 годы».

В рамках плана ФАС, Минздрав и Минфин России ужесточат контроль закупок медизделий для госсектора, будут развиты цифровые механизмы подачи жалоб на закупки.

— Постановление Правительства РФ № 1548 от 06.10.2025 «О внесении изменений в правила проведения санитарно-эпидемиологического надзора».

Вводится единый реестр объектов контроля, для большинства категорий риска плановые проверки заменяются профилактическими визитами, для объектов высокого риска сохраняются регулярные проверки. В систему добавляется дистанционный формат проверок с использованием цифровых инструментов.

— Постановление Правительства РФ № 1520 от 02.10.2025 «О внесении изменений в постановление № 1101» (о полномочиях Роспотребнадзора).

Роспотребнадзор получает прямое право в административном порядке блокировать интернет-сайты, предлагающие запрещенные к продаже биологически активные добавки (БАД), вне зависимости от способа реализации, включая дистанционную торговлю.





Минздрав России

— Проект постановления Минздрава РФ «О правилах и критериях допфинансирования закупок орфанных препаратов в регионах».

Разработан механизм ежегодного федерального субсидирования субъектов РФ для закупки дорогостоящих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями, с учетом роста числа пациентов, стоимости препаратов и статуса региона. Введен резервный механизм финансирования на основе новой редакции закона «Об основах охраны здоровья граждан».

— Проект постановления Минздрава РФ «О порядке выдачи заключений для медицинских и фармацевтических вузов».

Проект определяет процедуру получения обязательного заключения Росздравнадзора при лицензировании образовательных организаций. Заключение будет подтверждать соответствие кадровым и материально-техническим требованиям, с конкретизированными правилами отказа, приостановления и прекращения действия документа. Без такого заключения образовательные организации не смогут обучать специалистов с 1 сентября 2026 года.

Росздравнадзор

— Проект приказа Росздравнадзора «О продлении порядка выдачи разрешений на вывоз медицинских изделий за пределы России до 31 декабря 2027 года».

Продлевается разрешительный порядок вывоза отдельных видов медтоваров в связи с продлением действия запрета, установленного Постановлением Правительства РФ № 1516 от 02.10.2025.





Госдума

— Законопроект № 1006061-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан» и Федеральный закон «Об образовании в РФ» (в части решения вопроса кадрового дефицита в системе российского здравоохранения) прошел первое чтение.

Вводится обязательность заключения договора о целевом обучении для бюджетных студентов медицинских и фармацевтических направлений, а также программа наставничества на три года после первичной аккредитации. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.