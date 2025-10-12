Новости
Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

12.10.2025
13:05
Отделновостей
Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.

Правительство РФ

— Распоряжение Правительства РФ № 2816-р от 08.10.2025 «Об утверждении Национального плана развития конкуренции на 2026—2030 годы».

В рамках плана ФАС, Минздрав и Минфин России ужесточат контроль закупок медизделий для госсектора, будут развиты цифровые механизмы подачи жалоб на закупки.

— Постановление Правительства РФ № 1548 от 06.10.2025 «О внесении изменений в правила проведения санитарно-эпидемиологического надзора».

Вводится единый реестр объектов контроля, для большинства категорий риска плановые проверки заменяются профилактическими визитами, для объектов высокого риска сохраняются регулярные проверки. В систему добавляется дистанционный формат проверок с использованием цифровых инструментов.

— Постановление Правительства РФ № 1520 от 02.10.2025 «О внесении изменений в постановление № 1101» (о полномочиях Роспотребнадзора).

Роспотребнадзор получает прямое право в административном порядке блокировать интернет-сайты, предлагающие запрещенные к продаже биологически активные добавки (БАД), вне зависимости от способа реализации, включая дистанционную торговлю.

Минздрав России

Проект постановления Минздрава РФ «О правилах и критериях допфинансирования закупок орфанных препаратов в регионах».
Разработан механизм ежегодного федерального субсидирования субъектов РФ для закупки дорогостоящих лекарств для пациентов с редкими заболеваниями, с учетом роста числа пациентов, стоимости препаратов и статуса региона. Введен резервный механизм финансирования на основе новой редакции закона «Об основах охраны здоровья граждан».

Проект постановления Минздрава РФ «О порядке выдачи заключений для медицинских и фармацевтических вузов».

Проект определяет процедуру получения обязательного заключения Росздравнадзора при лицензировании образовательных организаций. Заключение будет подтверждать соответствие кадровым и материально-техническим требованиям, с конкретизированными правилами отказа, приостановления и прекращения действия документа. Без такого заключения образовательные организации не смогут обучать специалистов с 1 сентября 2026 года.

Росздравнадзор

Проект приказа Росздравнадзора «О продлении порядка выдачи разрешений на вывоз медицинских изделий за пределы России до 31 декабря 2027 года».

Продлевается разрешительный порядок вывоза отдельных видов медтоваров в связи с продлением действия запрета, установленного Постановлением Правительства РФ № 1516 от 02.10.2025. 

Госдума

— Законопроект № 1006061-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан» и Федеральный закон «Об образовании в РФ» (в части решения вопроса кадрового дефицита в системе российского здравоохранения) прошел первое чтение.

Вводится обязательность заключения договора о целевом обучении для бюджетных студентов медицинских и фармацевтических направлений, а также программа наставничества на три года после первичной аккредитации. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

