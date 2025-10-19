Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

— Постановление № 1560 от 08.10.2025 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 1048».

Требования, связанные с назначением врачами БАД, будут включены в сферу государственного контроля с 18 октября 2025 года. По словам эксперта, принятие постановления является логичным шагом в свете предоставления врачам права назначать их пациентам.

— Постановление № 1563 от 08.10.2025 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Маркированные товары, которые были изъяты из-за нарушений, но пригодны для использования, смогут быть переданы на гуманитарные цели. Постановление утвердило Правительство РФ. К таким товарам относятся в том числе лекарства (за исключением спиртосодержащих), медизделия и БАД.

Роспотребнадзор РФ

— Проект приказа «Об утверждении критериев оценки информации, необходимой для принятия Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека решений, являющихся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в отношении информации, содержащей предложение о розничной торговле биологически активными добавками в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми запрещена в соответствии с законодательством Российской Федерации о качестве и безопасности пищевых продуктов».

Роспотребнадзор определил критерии для блокировки сайтов, через которые незаконно торгуют биодобавками. Документ позволяет вносить в реестр запрещенной информации интернет-ресурсы, продающие незарегистрированные БАД или не предоставляющие данных о производителе.

Минздрав РФ

— Проект постановления «О централизации закупок отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий для обеспечения государственных нужд в целях реализации мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Закупки лекарств и медизделий для нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» будут централизованы через Федеральный центр Минздрава России. В список вошли 36 видов медтехники, препараты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и лечения гепатита С.

— Проект приказа «Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки по специальности «Клиническая фармакология».

Минздрав России разработал типовую программу профессиональной подготовки по специальности «Клиническая фармакология». За 648 академических часов нужно будет освоить семь ключевых профессиональных компетенций.