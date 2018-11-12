Очередная партия выброшенных в лесу лекарств – и снова никто не виноват

В лесополосе недалеко от Краснодара местные жители обнаружили несколько коробок с совсем свежей вакциной против гриппа (произведена в октябре 2018 г.). Фотографии своей находки они выложили в интернет. Управление здравоохранения города оперативно провело ревизию данного препарата, закупаемого за счет средств федерального бюджета, в медицинских организациях и недостачи не обнаружило.
Зато представитель оптовой фармацевтической компании, которая поставила вакцину в Краснодарский край в рамках госконтракта, заявил, что, судя по маркировке, эти упаковки предназначались двум лечебным учреждениям региона и были доставлены им в первых числах ноября. Почему ЛПУ распорядились медикаментами таким образом, сказать сложно. Впрочем, это уже не первый случай за последний год, когда лекарственные средства, закупаемые по госконтрактам, оказываются в канавах и лесополосах, и никто не несет за это ответственности. В октябре этого года аналогичная ситуация имела место в Башкирии, а годом ранее – в Волгоградской области.
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