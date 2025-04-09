Оксана Позднякова покинула пост директора «Нижфарм» на фоне введения временного управления

Новым генеральным директором АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» («Нижфарм») стал Дмитрий Исаченко, обратил внимание на изменения Vademecum. На этом посту Исаченко сменил Оксану Позднякову, которая руководила предприятием с ноября 2023 года.

По данным СПАРК, с сентября 2021 года по январь 2025 года Исаченко занимал пост председателя Фонда содействия развитию государственных органов по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, а в январе был назначен председателем ликвидационной комиссии. Согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, основная цель Фонда — проведение мероприятий по развитию материально-технической базы госорганов по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, содействие повышению престижа службы и работы в этих госорганах.

В 2021 году Исаченко работал заместителем гендиректора ФГБУК «Государственный Кремлевский Дворец».

С апреля по август 2024 года Исаченко был председателем АНО «Крылатские холмы». Юрлицо было зарегистрировано в апреле 2024 года в Москве, основной вид деятельности компании — строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки. Чистая прибыль «Крылатских холмов» в прошлом году составила 20,3 млн руб.

С октября прошлого года он возглавлял компанию «Байкал Сити» по строительству жилых и нежилых зданий. Юрлицо зарегистрировано в 2005 году в Бурятии, убыток компании в 2024 году оценивался в 286 тыс. руб.

Оксана Позднякова была руководителем российского отделения STADA с августа 2022 года. До этого Позднякова с 2020 года занимала должность вице-президента по направлению безрецептурных препаратов STADA в России. Ранее в компании Glenmark в течение двух лет она занимала должность вице-президента и генерального директора по России. Свою профессиональную карьеру в фарминдустрии Позднякова начала в отделе маркетинга компании SmithKline Beecham/ GlaxoSmithKline. На протяжении более 15 лет она занимала руководящие позиции в компаниях Novartis Pharma и Sanofi, работая в Швейцарии и России. В 2014—2015 годах Позднякова была председателем OTC комитета в Ассоциации международных фармацевтических производителей.

4 апреля президент подписал указ о введении временного управления в АО «Нижфарм»: 100% акций компании, находящиеся в собственности люксембургской компании Nidda Lynx, переданы во временное управление компании «Фармирус». Решение стало неожиданностью и для отрасли, и для производителя.

Vademecum приводит отрывок письма за подписью вице-президента по коммерческим вопросам АО «Нижфарм» Игоря Бахметьева, где говорится, что оснований для изменения условий действующих договорных отношений с контрагентами нет. «Мы продолжаем работать в штатном режиме и исполнять все свои обязательства по заключенным договорам», — говорится в письме.