У STADA в России сменился генеральный менеджер

Новым генеральным менеджером STADA в России назначена . Об этом сообщается на сайте компании.

«В этой роли она продолжит работать над дальнейшим усилением бизнеса STADA на российском фармацевтическом рынке», — говорится в сообщении.

В то же время, согласно базе данных СПАРК, должность генерального директора АО «Нижфарм» — юридического лица STADA занимает Лариса Матвеева. На сайте компании уточняется, что в своей роли Матвеева будет взаимодействовать с локальными стейкхолдерами, включая бизнес-ассоциации и государственные структуры, и продолжит выполнять свою роль вице-президента STADA по правовым вопросам, этике и связям с органами государственной власти.

С 2020 года Позднякова занимала должность вице-президента по направлению безрецептурных препаратов STADA в России. В STADA она пришла из компании Glenmark, где в течение двух лет занимала должность вице-президента и генерального директора по России. Свою профессиональную карьеру в фармацевтической индустрии Позднякова начала в отделе маркетинга компании SmithKline Beecham/ GlaxoSmithKline, говорится в собщении. На протяжении более 15 лет она занимала руководящие позиции в компаниях Novartis Pharma и Sanofi, работая в Швейцарии и России. В 2014—2015 годах Позднякова была председателем OTC комитета в Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM).

Ранее гендиректором STADA в России был Штефан Эдер. В апреле его назначили главой глобальной компании STADA на всех европейских рынках. Тогда в пресс-службе поясняли, что юридически в России все оставалось без изменений и Эдер продолжал занимать должность исполнительного вице-президента компании в России и СНГ.