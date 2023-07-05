Олег Салагай назначен на пост статс-секретаря — замминистра Минздрава

Заместитель главы Минздрава Олег Салагай назначен на должность статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения. Он занял этот пост на период «временного отсутствия» Александры Дроновой. Соответствующее распоряжение № 1772-р от 03.07.2023 опубликовано на портале правовой информации.

В новой должности Салагай будет отвечать за законопроектную работу и международное сотрудничество. С чем связан «временный» уход Дроновой, в Минздраве не уточнили.

На освободившуюся должность замминистра другим распоряжением № 1773-р от 03.07.2023 назначена директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Евгения Котова. Она будет курировать организацию медицинской помощи детям, службу родовспоможения, вопросы психического и общественного здоровья.

Всего у министра здравоохранения Михаила Мурашко десять заместителей: два первых заместителя Виктор Фисенко и Владимир Зеленский, статс-секретарь — заместитель министра Олег Салагай, а также Татьяна Семенова, Евгений Камкин, Павел Пугачев, Наталья Хорова, Евгения Котова, Сергей Глаголев и Андрей Плутницкий.