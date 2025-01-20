OpenAI создала модель искусственного интеллекта для продления жизни человека

Компания OpenAI совместно с биотехнологическим стартапом Retro Biosciences разработала языковую модель GPT-4b, способную прогнозировать взаимодействие белков друг с другом и превращать обычные клетки в стволовые. Об этом сообщил научно-технологический журнал MIT Technology Review, издаваемый Массачусетским технологическим институтом.

Нейросеть обучили на последовательностях белков различных биологических видов и данных об их взаимодействии друг с другом. В ее основу легла базовая языковая модель GPT-4 от OpenAI, специально адаптированная для решения задач в области биоинженерии, следует из материала.

В то время как AlphaFold от Google использует искусственный интеллект для определения трехмерной белковой структуры с атомарной точностью, модель OpenAI фокусируется на улучшении работы факторов Яманаки, участвующих в эмбриональном развитии. Они могут омолаживать клетки взрослого организма, перепрограммируя их в стволовые.

По данным предварительных исследований, модифицированные с помощью GPT-4b факторы Яманаки в 50 раз эффективнее преобразуют зрелые клетки в стволовые, чем их естественные аналоги. Как утверждается, это позволит значительно ускорить разработку препаратов от таких заболеваний, как диабет и слепота. Модель предлагает радикальные изменения в структуре белков, заменяя до трети аминокислот в их составе, что значительно превосходит возможности традиционных методов генной инженерии.

Отмечается, что перепрограммирование с помощью факторов Яманаки считается перспективным способом омоложения организма, создания человеческих органов и замещения поврежденных тканей. Однако существующие технологии недостаточно результативны — процесс занимает несколько недель, и менее 1% обработанных клеток успешно завершают превращение в стволовые.

Разработка GPT-4b началась год назад, когда Retro Biosciences предложила сотрудничество разработчику чат-бота ChatGPT. В 2023 году стартап получил 180 млн долл. в качестве инвестиций от генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.

Retro учредил Джо Беттс-Лакруа в 2021 году. Компания стремится увеличить продолжительность здоровой жизни человека на десять лет благодаря достижениям в области клеточного программирования.