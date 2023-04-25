Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Оператор системы МДЛП...

Оператор системы МДЛП назвал причину отмены уведомительного режима

25.04.2023
13:53
Екатерина Погонцева

С 1 сентября в системе мониторинга движения лекарственных препаратов перестанет работать уведомительный режим. Оператор СМДЛП объяснил, почему было принято такое решение.

Фото: Екатерина Погонцева

Уведомительный режим в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП) отменяется, чтобы обеспечить регуляторов более корректными и актуальными данными. Об этом руководитель проекта группы проекта «Фарма» ЦРПТ Алексей Косарев сообщил в ходе вебинара, посвященного Постановлению Правительства РФ № 468 от 24.03.2023, передает корреспондент «ФВ».

С сентября аптечные и медицинские организации будут обязаны принимать лекарственные препараты на баланс по данным системы МДЛП и только после этого осуществлять розничную продажу либо использовать их для медицинского применения, рассказал Косарев. По его словам, регуляторы используют эти данные для анализа различных показателей, в том числе об остатках, для принятия управленческих решений.

«Для регуляторов уже имеются мониторинговые отчеты в их закрытом контуре в системе МДЛП, которые позволяют выявлять злоупотребления и нарушения и оценивать, как отрасль работает в части приемки и выбытия лекарственных препаратов», — прокомментировал Косарев.

Уведомительные схемы в системе маркировки лекарств были введены в начале ноября 2020 года в соответствии с постановлением правительства № 1779. Аптекам разрешили продавать препараты через контрольно-кассовую технику сразу после отправки в систему МДЛП сведений о поступивших лекарствах, не дожидаясь подтверждения об успешной обработке сведений системой. Мера была продиктована необходимостью наладить бесперебойное обеспечение граждан лекарствами в условиях повышенного спроса, связанного с разгаром пандемии. 

Постановление правительства № 468 вносит изменения в постановление № 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения».

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.