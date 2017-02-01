Определена дата проведения VI Всероссийской фармацевтической олимпиады-2019

10:43
26 октября 2018
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Уже подтвердили свое участие команды из 22 ВУЗов, в том числе две команды из Белорусии. Также в олимпиаде примут участие студенты из Болгарии. Впрочем, состав конкурсантов до конца еще не определен, заявки на участие принимаются вплоть до 1 ноября.

Свое участие в качестве сопредседателей Оргкомитета по подготовке и проведению фармолимпиады-2019 подтвердили Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и первый заместитель Министра промышленности и торговли Сергей Цыб. В состав Оргкомитета вошли представители Минздрава РФ, Минпромторга РФ, Росздравнадзора, Правительства Нижегородской области, РСПП, ТПП и Совета ректоров медицинских и фармацевтических ВУЗов России.

«Нашему проекту 10 лет. За эти годы в отрасль пришли и заняли свои достойные места победители и участники предыдущих олимпиад. В интернет пространстве сложилось студенческое фармсообщество, позволяющее ребятам в режиме on-line обсуждать насущные вопросы студенческой жизни, выбора дальнейшего профессионального пути, актуальные проблемы отрасли. Мы уверены, что предстоящая Олимпиада не станет исключением, а ее участники в будущем вольются в ряды профессионального фармсообщества» – отметил Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП).

Образовательный проект «Всероссийская студенческая фармацевтическая Олимпиада» проходит при поддержке АРФП и позволяет оценить качество образовательных дисциплин и методик преподавания в ВУЗах, выявить перспективные кадры фармацевтических специальностей и способствует развитию сферы высшего фармацевтического образования в соответствии с реальными потребностями отрасли. V ВСФО-2017 прошла в подмосковном Орехово-Зуеве и собрала более 30 команд из профильных ВУЗов России, Белоруссии и Казахстана.

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