Определены победители XXV «Платиновой унции»

От первых шагов к отраслевому эталону

«Я вспоминаю первую церемонию, которая проходила весной 2000 года на сцене театра «Новая Опера», когда по сути состоялась некая передача эстафеты от отрасли, которая имела свое начало во времена СССР, к отрасли, которая формировалась в новой России, — рассказал председатель оргкомитета «Платиновой унции» Юрий Крестинский. — За эти годы сформировался костяк тех, кого можно назвать профессионалами именно в фармацевтической отрасли, кто вне зависимости от специальности считает фармрынок своим домом и профессиональным пристанищем. Именно таким людям в первую очередь посвящена премия, которая в этом году вручается уже в 25 раз».

Глава оргкомитета также отметил важность консолидирующей функции премии. «Платиновая унция» объединяет различные сегменты отрасли — от производителей до розничных сетей, способствуя формированию единого профессионального сообщества с общими ценностями и ориентирами.

XXV сезон в цифрах

Решением организационного комитета в юбилейном сезоне было утверждено 20 конкурсных и две специальные номинации. По итогам первого этапа голосования в списке номинантов было 90+ участников из 64 компаний.

На протяжении пяти месяцев за лучших представителей индустрии голосовали более 200 экспертов из бизнес-сообщества, свыше 3 тыс. провизоров и фармацевтов и более 5 тыс. врачей. Такому охвату способствовала технологическая новация — введение электронного голосования.

Одним из важнейших нововведений XXV сезона стало решение о награждении всех финалистов.

Войти в TOP5, TOP6 и даже TOP8 — это уже победа, и не отметить ее на церемонии награждения было бы нелогично, сообщили организаторы.

Еще одним сюрпризом для финалистов и номинантов стали подарки от компания Pac Group — туристического партнера мероприятия. Победители получили призы от компании, номинанты получили возможность принять участие в лотерее за приз — недельный круиз по Средиземному морю на лайнере MSC Cruises с размещением в премиальном сьюте Yacht Club.

Марафон высоких достижений

В банкетном зале Moscow Marriott Imperial Plaza царила атмосфера большого спорта и профессионального триумфа. Тема «Марафон высоких достижений» нашла отражение в каждой детали — от «комнаты номинантов», напоминающей зону kiss&cry фигуристов, до участия во вручении наград олимпийских чемпионов.

Торжественная церемония открытия вечера ознаменовалась выходом на сцену спортсменов и олимпийских чемпионов разных лет.

Олимпийский чемпион по хоккею Владимир Мышкин вынес знамя церемонии и вручил его председателю оргкомитета Юрию Крестинскому.

Слово победителям

Состав номинаций конкурса в юбилейном сезоне был расширен. Три новые номинации позволили выявить лучших на рынке БАД.

В номинации «Компания года — производитель биологически активных добавок» победу праздновала компания «Эвалар».

«Очень приятно, что отрасль голосует за нас и видит нашу работу. Рынок БАД совсем не такой, как был несколько лет назад. Конкуренция выросла кратно», — прокомментировала директор по корпоративным коммуникациям Екатерина Беляева.

В номинации «Биологически активная добавка. Зонтичный бренд» лидировала компания Solgar с одноименным брендом. Менеджер по маркетингу Анастасия Ефремова, получившая награду из рук олимпийской чемпионки Елены Шевченко и генерального директора компании DSM Group Сергея Шуляка, отметила, что рынок БАД развивается колоссальными темпами.

Среди продуктовых брендов БАД отмечен «Максилак» компании «Биннофарм». На сцену за призом поднялся директор по маркетингу Антон Федосюк. Вручали награду главный специалист Минздрава России по спортивной медицине, президент Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов Борис Поляев и руководитель Медицинского департамента Инновационного центра Олимпийского Комитета Андрей Спасский.

Еще одно изменение в номинациях - в категории e-commerce отдельно номинировались сервисные площадки и площадки аптечных сетей.

В номинации «Сервисная площадка» победителем стала «Аптека.ру». Награду директору по развитию компании «Катрен» Анатолию Тенцеру вручили чемпионка СССР, 6-кратная чемпионка России, чемпионка Европы Людмила Лисицына и руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами PAC Group, Елена Соколенко.

В подноминации «E-commerce. Площадка аптечной сети» победила компания «Планета здоровья». Директор по маркетингу Александр Ледяев получил награду из рук представителя оргкомитета, директора по развитию компании «RNC Фарма» Николая Беспалова.

Победители прошлого сезона «Платиновой унции» среди аптечных сетей сохранили свои позиции. Региональной аптечной сетью второй год подряд стала АС «Здоров.ру» (Москва). Награду директору по развитию сети Елисею Ситникову вручил директор Российской ассоциации аптечных сетей Александр ​​Опарин.

В подноминации «Федеральная аптечная сеть» снова лидировала АС «Ригла». Генеральный директор АС «Ригла» Борис Попов получил награду из рук генерального директора компании «АльфАрм» Анны Ермолаевой.

«До этого видел «Платиновую унцию» только в музее ГК «Протек», сейчас держу в руках. И это круто. Спасибо команде», — заявил лауреат.

Лончем года в розничном сегменте стал препарат «Агарта» (Gedeon Richter). Приз представителям компании вручили заслуженный тренер России, рекордсмен мира по шорт-треку, многократный чемпион СССР Андрей Минцев и руководитель исполнительной дирекции конкурса «Платиновая унция», генеральный директор Коммуникационного агентства «Rх Code» Денис Вязников.

В подноминации «Лонч года. Государственный сектор» лидировал препарат «Арфлейда» компании «Р-Фарм». Главный редактор газеты «Фармацевтический вестник» и журнала «Аптекарь» Оксана Григорьева вручила «Платиновую унцию» вице-президенту по онкологии компании «Р-Фарм» Ларисе Смирновой. «Счастлива, что усилия команды сделали препарат доступным для пациентов в РФ», — отметила победитель.

Победителем в подноминации «Безрецептурный препарат года» стал препарат «Детралекс» компании Servier. Лекарство одерживает победу в этой номинации второй год подряд. Директор компании «Мьюз Медиа», партнер церемонии награждения конкурса «Платиновая унция», а также чемпион России по греко-римской борьбе Александр Черниченко и баскетболистка, 3-кратная чемпионка России Елена Минаева вручили награду директору по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании Servier Яне Котуховой.

В номинации «Рецептурный препарат» сменился лидер. Победитель прошлого года «Ксарелто» (Bayer) — на втором месте. Наградой в юбилейном сезоне отмечен «Семавик» компании «Герофарм». Награду вручила генеральный директор компании «КСТ-Групп» Ирина Красивская.

Социальным проектом в номинации «Проект года» признан сайт для пациентов «После-химиотерапии.ру» компании «Альфасигма Рус». На сцену поднялись генеральный директор Ольга Глазкова и менеджер по диджитал-проектам компании Стефан Лукьянов.

Бизнес-проектом стал проект «НПО Петровакс Фарм» — «Прорыв в лечении рака носоглотки и пищевода: вывод на рынок инновационного онкопрепарата «Арейма». Награду получил вице-президент по корпоративным коммуникациям компании Кирилл Данишевский.

В подноминации «IT/digital-проект» лидировал проект «Внедрение голосового помощника «Виталина» (ООО «Ригла»). Награду победителю вручали генеральный директор ИД «Бионика медиа» Павел Власов с виртуальной напарницей – нейросетью. Отвечая на вопрос, заменит ли «Виталина» фармацевта, генеральный директор аптечной сети «Ригла» Борис Попов был краток: «Нет. Фармацевт — это святое».

Спецноминация «За вклад в лечение орфанных заболеваний. Отечественный производитель» была вручена компании «Р-Фарм» за препарат «Арцерикс».

«Мы рассматриваем это как демонстрацию возможностей российской фарминдустрии — быть на передовых позициях», — прокомментировал получение награды директор по экономике здравоохранения компании «Р-Фарм» Александр Быков.

Функциональным руководителем признан директор по развитию «ФК Пульс» Сергей Еськин. Награду вручила генеральный директор SFE&Marketing Excellence Academy, победитель «Платиновой унции» в 2022 году Наталия Каширина.

«Платиновая унция» — это те эмоции, которыми я поделюсь со своими коллегами, скажу им огромное спасибо», — сообщил Еськин.

Руководителем высшего звена назван генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов. Статуэтку от его имени из рук генерального директора АРФП Виктора Дмитриева приняла директор по связям с общественностью компании «Герофарм» Евгения Доморощенкова.

«Петр Родионов — однозначно тренер и капитан нашей команды», — отметила она.

Для вручения номинации «Сделка года» на сцену поднялись генеральный директор Forbes Россия — информационного партнера церемонии награждения конкурса «Платиновая унция» Марина Матыцина и руководитель направления маркетинга и развития бизнеса компании IQVIA Россия и Евразия Петр Зиновьев.

Премией была отмечена сделка по продаже акций «Промомед» на Московской бирже в рамках IPO на 6 млрд руб. Награду получила директор по корпоративным коммуникациям компании «Промомед» Екатерина Попова.

В специальной номинации «За особый вклад в профилактику респираторных заболеваний» награду получила компания «Р-Фарм» за биологически активную добавку «БактоБЛИС».

Награду директору департамента «Розничные препараты» компании «Р-Фарм» Ольге Кутыровой вручили трековая и шоссейная велогонщица, двукратная чемпионка мира Светлана Самохвалова и генеральный директор Центра стратегического партнерства «Иннова Фарм» Юрий Уляшев.

«Очень счастлива и благодарна компании «Р-Фарм», которая дает возможность проявить себя, и всей команде, причастной к выводу препарата на российский рынок», — отметила Кутырова.

Дистрибьютором ЛС в номинации «Компания года», как и годом ранее, стал «Протек». «У нас прекрасные конкуренты, самый лучший рынок, и мы гордимся тем, что на нем работаем», — поделился генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

В подноминации «Производитель ЛС. Нишевые производители ЛС» победу одержала компания Vertex. Директор школы управления «Сколково» Марина Велданова вручила награду менеджеру по коммуникациям компании Sanofi — партнеру по дистрибуции Vertex — Анне Качаловой.

Завершило церемонию награждения вручение «Платиновой унции» в подноминации «Производитель лекарственных средств. Крупнейшие производители ЛС» — победу одержала AstraZeneca.

«Это счастье и ощущение справедливой награды. Премия — это заслуга всей российской команды и, конечно, главы компании — Ирины Панариной. Она мощный лидер, который мыслит масштабно, находя и создавая новые возможности», — прокомментировала руководитель отдела по внешним коммуникациям AstraZeneca Ирина Гущина.

Новый этап

Ежегодный конкурс профессионалов фармацевтической отрасти «Платиновая унция» — это дистанция длиной в год. Следующий сезон стартует осенью, представители отрасли снова получат возможность выйти на соревновательную дистанцию за право называться лучшими из лучших.