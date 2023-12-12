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Опубликован первый список...

Опубликован первый список жизненно необходимых для ЕС препаратов

12.12.2023
18:45
Надежда Синицына
Владимир Заболотских
ЕС опубликовал первый список жизненно необходимых лекарственных средств. В документ не вошли статины, препараты для лечения гепатита С, нестероидные противовоспалительные средства и бифосфонаты. Перечень будет обновляться ежегодно.
Фото: freestocks/unsplash.com

Европейская комиссия, совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Главами медицинских агентств (HMA) стран-участниц, опубликовала первый список жизненно важных препаратов. Это одно из наиболее значимых изменений в законодательстве Евросоюза в области медицины, произошедших за последние два десятилетия. Закон направлен на обеспечение доступа к препаратам, борьбу с их дефицитом и устранение огромных ценовых различий между странами еврозоны.

В перечень вошли препараты, которые необходимы для непрерывного качественного медицинского обслуживания и гарантированно высокого уровня общественного здоровья, отмечено в заявлении. Документ содержит более 200 наименований лекарственных средств, которые считаются жизненно важными на территории ЕС или европейской экономической зоны. В заявлении подчеркивается, что включение в список показывает жизненную важность предотвращения дефицита препарата, поскольку его нехватка может нанести вред здоровью пациентов и привести к значимым проблемам в здравоохранении.

«Включение в этот перечень того или иного препарата не является свидетельством его возможной нехватки в ближайшем будущем. Приведение в списке конкретно этих лекарств, скорее, указывает на критическую важность предотвращения их дефицита», — заявили в ЕК.

В сравнении с российским Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2023 год в список ЕС не вошли гиполипидемические средства, включая статины, дерматологические препараты, медикаменты для лечения вирусного гепатита С. Из гинекологических средств в списке представлены только три МНН: метилэргометрин, сальбутамол и мифепрестон, а из средств для лечения ВИЧ-инфекции есть только два МНН: абакавир и ламивудин. Также в списке нет противоопухолевых гормональных средств, кроме тамоксифена, нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), противоподагрических средств и бифосфонатов.

Зато в документе широко представлен список вакцин как против бактериальных (холеры, менингококковой инфекции и тифа), так и против вирусных инфекций (энцефалита, гриппа, гепатита В, кори, краснухи, паротита, полиомиелита, бешенства, ветряной оспы, желтой лихорадки и вируса папилломы человека).

Европейский список жизненно важных препаратов будет пересматриваться ежегодно.

Перечень был принят в рамках программы, направленной на преодоление зависимости от препаратов из Китая и Индии. Одной из мер для решения проблемы стало принятие «механизма добровольной солидарности», благодаря которому страны смогут делиться друг с другом запасами лекарств. Также комиссия предлагает создать Альянс по критически важным лекарствам, который планирует начать работу в начале 2024 года. Он позволит властям государств союза координировать свои действия с промышленностью и органами ЕС для борьбы с дефицитом и проблемами в цепочках поставок.

Однако фармкомпании выступили против подобных реформ. В частности, против этой инициативы высказался генеральный директор Novo Nordisk Ларс Фруэргаард Йоргенсен, отметивший, что лишение препаратов их эксклюзивности может негативно сказаться на прибыли производителя, писал Reuters.

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