Опубликована деловая программа пространства «Здоровое общество» на ПМЭФ-2025

Ведущие эксперты отрасли обсудят прорывные технологии: от искусственного интеллекта в здравоохранении до новейших фармацевтических разработок, способных перевернуть представление о лечении и профилактике заболеваний. Особое внимание будет уделено экономике здоровья – участники представят эффективные модели инвестиций в здоровьесберегающие технологии, реабилитацию и системы превентивной медицины. Другая важная тема – правильное питание и его роль в укреплении общественного здоровья. В центре дискуссий окажется междисциплинарный подход: как объединить усилия врачей, ученых, предпринимателей и государственных институтов для создания устойчивой экосистемы здоровья. Среди ключевых тем – патентные стратегии в фармацевтике, успешные кейсы медицинских стартапов и персонализированные подходы к здоровому долголетию.

«Деловая программа пространства «Здоровое общество» – это концентрация передовых идей, где стратегические дискуссии переходят в конкретные решения, — отметила член комиссии Общественной палаты РФ по здравоохранению, директор фонда «РК-Медицина» Анастасия Столкова. — Мы создали площадку, на которой инновации в здравоохранении встречаются с инвестиционными возможностями, а диалог между государством, бизнесом и наукой формирует «дорожную карту» здоровья будущего. Здесь рождаются проекты, способные изменить не только отрасль, но и качество жизни миллионов людей. В этом году одна из ключевых тем – формирование культуры здорового питания и обеспечение населения качественными продуктами. На нашем пространстве впервые будет представлена тематическая зона «Территория здорового питания», где представители крупнейших торговых сетей раскроют концепцию «здоровых полок» и расскажут, как сделать полезный выбор доступным для каждого».

Программа пространства опубликована в разделе «Здоровое общество» на сайте ПМЭФ.

Пространство «Здоровое общество» в рамках ПМЭФ-2025 реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Среди информационных партнеров ПМЭФ-2025 — ИД «Бионика Медиа», «Фармацевтический вестник», «Медицинский вестник».